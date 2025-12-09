AI假專家狂騙健康與錢包！爸媽最信的「退休名醫」，5個破綻一眼拆穿

「這位退休醫師說，吃這個就不用吃藥了。」當父母開始轉傳這類訊息，就要小心了。去年底開始，YouTube出現大量AI生成的假專家影片，數量以驚人速度成長。研究人員分析發現，這些AI假人模仿專業人員，專攻中高齡最關心的健康、理財、旅遊話題，錯誤的內容恐導致人財兩失。

患有三高的65歲陳媽媽最近迷上幾個由「退休醫師」傳授養生祕訣的YouTube頻道，大量強調食療威力的影音，正中她抗拒吃藥的心思。於是陳媽媽默默停藥，開始多吃具有「天然胰島素」的食品。直到有天她暈倒送醫，家人才發現媽媽深信不疑的專家，全都是AI生成的假醫師。

網路上每天都有大量類似的假專家影片，如病毒般傳播。只要閱聽大眾當中有萬分之一的機率信了、照做，都會像陳媽媽一樣賠上自己的健康和金錢，但這些影片的製造者不僅能收割巨額利潤，還獲得進一步詐騙與煽動的空間。

這些影音鎖定中高齡族群，正是看準了他們普遍存在數位落差，以及對「退休醫師」、「資深顧問」等傳統權威角色的深度信任慣性。這種信任一旦被 AI 仿造的專業包裝利用，後果將更為嚴重。

FactLink 數位素養實驗室調查記者馬麗昕觀察，從去年底開始，AI生成假人影片的YouTube愈來愈多，而且更迭很快，舊頻道忽然刪掉，又冒出新頻道。這些AI影音內容農場幾乎天天更新，影片數量驚人，有些AI假人會一直說台灣好、想要嫁來台灣，有些則是各種領域的假專家。

AI假專家影片3大核心主題，鎖定中高齡觀眾

國家資通安全研究院數位資訊分析組研究員戴毓辰分析20個YouTube頻道，共1334支AI假專家影片，歸納出3大核心主題：長壽與健康、財富與福利、旅遊與生活，話題全都鎖定中高齡最關心的話題。

這些影片常用「警告危險」、「內幕揭密」、「打死不說／不想讓你知道」、「後果自負」等話術，用具有權威角色的AI假人來增強急迫感和可信度，讓人害怕不看會蒙受巨額損失。吸引了大量點閱觀看，透過點擊率與廣告分潤獲利，或是藉由影片建立信任的橋樑，當觀眾相信了假專家，自然會跟隨影片中提供的LINE群組或連結，進入更直接的金融詐騙或商品推銷陷阱。

‧ 長壽與健康類

假專家：各科醫師、中醫師、牙醫、營養師、藥師、美容師

這類影片數量最龐大，聚焦在疾病預防、長壽飲食，鎖定中老年人常見的困擾和疾病，提供「天然解方」和「危害警告」、「不想讓你知道的祕密」，例如某食物有隱形毒素、某食物是肌少症救星、腿抽筋是血管堵塞、某做法有美容奇效等。

‧ 財富與福利類

假專家：資深理財顧問、銀行主管、會計師、資安專家

看準長輩對金錢和新科技的不安全感，強調「好康來了」、「內部警告」、「財富陷阱」，提供各種賺好康或防被騙的指南。像是政府發錢、健保費可以0元、手機充電會被盜空帳戶、什麼情況千萬別報警等。

‧ 旅遊與生活類

假專家：資深空服員、座艙長、機長、安檢員、地勤、菜販、農民、量販店員工

強調「內幕爆料」、「99%的人不知道」，透露長輩有某些旅遊或購物特權、福利、可換取最高賠償的「密語」，或是提出擁有「敬老卡」等老年身分不為人知的好處。

大量AI假專家欺騙大眾，導致社會不再信任專業

即便知道是AI生成，許多人仍然繼續看，相信當中多少還是有正確資訊。問題是，這些影片內容真假摻半，一般人根本難以分辨；而這些影片的數量之龐大，也讓專業查核人員怎麼查都查不完。

戴毓辰表示，AI工具的製作門檻已經降到非常低，只要有基本電腦能力，就能把腳本、配音、人物與剪輯全部自動化，形成「內容生產線」，讓產量持續上升。目前這些影片主要發布在YouTube ，透過民眾的轉貼分享，流向 Facebook、LINE群組與其他短影音平台，向不同族群快速擴散。

然而，影片腳本是AI自動從網路擷取、重組而來，常會抓到過時或錯誤資訊。為了提高流量，影片製作者也可能刻意誇大或斷章取義，甚至混入不實資訊。如果民眾誤信影片中的錯誤訊息，就可能做出錯誤的決策，偏差的財務規劃，甚或延誤就醫、貿然停藥、誤解政策等，反而提高生活風險。

對於注意力和社會信任的危害，更令人擔憂。馬麗昕表示，AI影片量太大，霸佔了人的注意力和資訊管道，加上演算法的自動推薦功能，結果真正有價值、經過查證的資訊，反而被淹沒到看不見。這些影片看多了，會有種心被掏空、腦袋被垃圾佔滿的感覺，很疲累卻沒有收穫，非常不值得。

辨識AI影片的5大觀察重點，先看浮水印最快

若能懂得辨別AI生成影片，就能提高警覺。戴毓辰歸納出5個觀察重點：

1. 動作模板重複：不同影片一起看，會發現講的話不同，但動作一模一樣。

2. 無縫循環播放：動作不斷重複，某些手勢或表情每隔一段時間就重複出現。

3. 人的破綻：五官比例不協調、眨眼不自然、表情與語調不匹配、牙齒或手指糊在一起。

4. 環境的破綻：光線和陰影不一致、語音與字幕不一致、語調僵硬、物品失真、空間構造錯誤。

5. 浮水印：畫面角落有剪輯這個影片的AI工具Logo，或為了去掉浮水印而導致畫面邊緣有裁切痕跡。

「AI影片愈來愈逼真，判斷真假只會愈來愈難，所以最重要的還是資訊判讀能力，」戴毓辰建議，看到聳動標題就先提高警覺、確認來源是否可信：例如影片中的「醫師」是否真有其人？內容來自政府、醫院或可靠媒體？如果發現來源不明或無法查證，就不要看、更不要採信或分享。

每個人的注意力都很有限，要好好保護它不被劣質內容佔據。馬麗昕建議，從一開始就主動選擇值得信賴的資料來源。「信任感還是可以帶來流量的，」他強調， 人們最信任的，還是真實存在的專業人員，特別是健康資訊。

（本文諮詢專家：FactLink 數位素養實驗室調查記者馬麗昕、國家資通安全研究院數位資訊分析組研究員戴毓辰）

