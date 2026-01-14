AI假影片「賣黑松露」 立委陳瑩急澄清

近期網路流傳一支民進黨立委陳瑩代言黑松露產品的廣告影片，經本人證實為AI生成的假影片。（摘自陳瑩臉書／蕭嘉蕙台東傳真）

AI假影片氾濫，民進黨立委陳瑩也成受害者。近期網路流傳一支陳瑩代言黑松露產品廣告，不少支持者向本人求證，才發現影片中的陳瑩是AI冒牌貨。對此，陳瑩今（14）日出面澄清，未推銷任何產品，提醒民眾看到來路不明的影片或廣告，要多方查證。

陳瑩表示，陸續收到支持者詢問，怎麼會看到她在推廣黑松露醬的各種廣告資訊，但事實上「完全不是我本人」。她也向台東縣農會查證，雖然太麻里確實有發現黑松露品種，但目前尚未商品化；再比對影片中的產品包裝，可明確看出來源是中國。

陳瑩直言，若真是台東在地商家、產品需要推薦，她其實很樂意親自到店直播、幫忙推廣甚至開團購，但未經同意擅自使用他人肖像，已涉及法律責任。她也提醒，現在AI產出的圖卡資訊和各種影片橫行，常常真假難辨，呼籲民眾在收到任何資訊，都要多方查證，以免受騙上當！

