AI假訊息攻擊升溫 國民黨高雄市黨部嚴正譴責、提醒勿轉傳

▲AI假訊息影音流竄！國民黨高雄市黨部籲民眾提高警覺 。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對近期網路社群及影音平台大量流傳疑似以 AI 技術製作的虛假訊息影片，內容涉及國民黨及立法委員柯志恩並出現錯誤資訊與抹黑情形，國民黨高雄市黨部今（2）日透過臉書發文嚴正譴責，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信或轉傳不實內容。

國民黨高雄市黨部指出，近期發現多支疑似經由 AI 變造、惡意剪輯的影片在網路平台四處流竄，內容錯誤百出，已構成造謠與抹黑，不僅影響政黨及個人名譽，也對社會造成誤導與混亂。

市黨部也提及，近兩日媒體已報導多起「AI 假醫生影片」事件，相關不實影音同樣透過 AI 技術製作並散播錯假訊息，衛生福利部目前已著手進行追查，顯示 AI 造假問題已非單一事件，而是對公共資訊安全的重大挑戰。

對此，國民黨高雄市黨部提醒黨員同志及市民朋友，面對網路資訊多元且快速流通的環境，務必保持理性與警覺，落實「不輕信、不轉傳」原則；若發現明確的錯假訊息，應立即向平台檢舉，也可提供相關資訊給黨部協助查證。

最後，國民黨高雄市黨部嚴正譴責任何惡意製作、散播虛假 AI 影片的行為，並警告有心人士切勿以身試法，呼籲社會各界共同維護乾淨、可信的網路資訊環境。https://www.facebook.com/share/p/1Q1Fh8fo1d/（圖╱國民黨高雄市黨部提供）