AI假訊息襲日本選舉 新政黨遭換中國地圖

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗宣布本月23日解散眾議院，並在2月8日舉行投開票。不過近年來生成式AI技術飛速發展，隨著選舉將至，針對政治人物的假消息開始大量流傳。日本官房長官木原稔呼籲民眾提高警覺，「確認發信來源或對比多方資訊，切實核實資訊的真實意圖至關重要。」

根據日本電視台報導，高市早苗將在本月23日解散眾議院，預計將在27日進行選舉公告，並在2月8日時舉行投開票。但隨著選舉臨近，政治人物相關的虛假影片與誤導性貼文也大量增加。

近來YouTube就有一隻影片的縮圖，寫著「玉木雄一郎（國民民主黨代表）遭撤職！資產被沒收，並被驅逐出境！」但事實上，玉木雄一郎並沒有被日本驅逐出境，很明顯是假消息。

玉木雄一郎對此表達強烈不滿，他表示：「影片等內容中出現了完全不符事實的說法，而且還真的有人相信，對這樣的現況感到憂心。」他直言，「這已侵犯到我及家人的隱私與人權，正研議以名譽毀損罪提訴。」

網路上還出現針對經濟安全保障擔當大臣小野田紀美的相關貼文。可以看到在該貼文的照片中，小野田紀美跨坐在重型機車上的照片，並附上「也很喜歡機車」等文字，雖然看上去讓小野田紀美似乎是名重機愛好者，但這其實也是假消息。該照片是小野田紀美在岡山縣參加活動時所拍攝的照片，但小野田紀美本人澄清：「我沒有重機駕照，也沒有重機。」

就連最近由在野兩黨立憲民主黨與公明黨共組的新政黨「中道改革聯合」也受害。在TikTok上流傳一段「中道改革聯合」記者會的影片，但與實際記者會對比後發現，政黨的Logo與文字顏色完全不同。假影片將Logo了與中國地圖相像的形狀，文字也被改成了紅色。

▲有假影片將日本新政黨「中道改革聯合」的Logo改成與中國地圖相像的形狀，文字也被改成了紅色。（圖／翻攝自日本電視台）

這段影片經由AI鑑定機構NABLAS解析後發現，當共同代表野田佳彥轉動頭部時，後方的影子卻沒有跟著移動。NABLAS董事鈴木都生認為：「該影片極大可能是經由生成式AI加工而成。」

研究網路虛假資訊的國際大學副教授山口真一指出，「近期生成式 AI 技術飛躍進步，讓製作高畫質、擬真的影片變得更容易。」他預測，相較於去年7月的參議院選舉，今年可能會出現更多「政治家說著根本沒說過的話」的變造影片。

山口真一分析指出，假影片與誤導性貼文在選舉前特別容易增加，其動機相當多元，包括希望特定政治人物勝選或落選、吸引關注以賺取金錢，或只是單純的惡作劇等。

由於這次眾議院選舉從眾議院解散到投開票僅有16天，是戰後最短的選戰週期，相較去年七月舉行的參議院選舉還要短。專家指出，選民很難從容地檢視各政黨的政策，因此更容易受風向或刻板印象影響。

日本官房長官針對選前假訊息呼籲

木原稔22日在記者會上，針對假訊息亂象表示擔憂，並呼籲民眾：「留意網路上的資訊五花八門，透過確認發信來源或對比多方資訊，切實核實資訊的真實意圖至關重要。」

木原稔進一步指出，「在作為民主主義根基的選舉中，確保選舉公正性至關重要。」他提到，政府在過往的國政選舉中，皆曾要求平台業者「根據使用條款採取適當應對措施」，並表示針對此次眾議院大選，政府也正研議提出同樣的要求。

