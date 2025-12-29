AI假醫師充斥社群！衛福部擬推「醫師身分揭露機制」

有AI虛擬人物假冒醫師名義散布健康資訊。（圖／翻攝YouTube／陳志明醫師）

針對近年興起的AI虛擬人物經營醫療頻道，甚至假冒醫師名義散布健康資訊，衛福部昨（28）日表示，將研議虛擬醫師是否適用《醫師法》，並考慮建立頻道合法醫師身分揭露機制，以保障民眾權益。

近期有YouTube頻道以「陳志明醫師」名義發布醫療影片，內容涉及糖尿病治療，卻遭台灣事實查核中心揭露為虛構人物，且資訊不實。對此，衛生福利部長石崇良強調，該頻道以虛擬角色冒充醫師身分，違反現行《醫師法》與《醫療法》相關規定。

廣告 廣告

石崇良說明，依據《醫師法》第7之2條，未領有醫師證書者不得稱為醫師，違反者可依第28之2條處以新台幣3萬至15萬元罰鍰。此外，《醫療法》第87條規定，任何廣告只要暗示或影射醫療業務，皆屬醫療廣告，若非由合法醫療機構發布，則違反第84條規定，得依第104條開罰5萬至25萬元。

衛福部次長林靜儀進一步指出，AI生成虛擬醫師經營健康頻道已成趨勢，關鍵在於確認頻道幕後操作者是否具備合法醫師資格。若背後操作者為真正醫師，應對外揭露並負起專業責任；反之，若為非醫師人士，卻以虛擬角色假扮醫師提供醫療建議，則可能違反相關法規。

林靜儀表示，衛福部法規會將儘速啟動釋疑程序，釐清現行《醫師法》是否能納入虛擬角色之適用範圍。她強調，不能因虛擬身份而逃避法律規範，若自然人不能無照稱醫師，AI角色也不該成為規避法律的工具。

她也提到，國外已有許多合格醫師開設頻道時，在說明欄明確標註其執業資格與登錄地點，衛福部希望未來能與數位發展部及YouTube平台合作，推動台灣醫療頻道設置「醫師身分揭露機制」，提升資訊透明度，避免民眾誤信虛假內容。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

跨年倒數！ 台北101煙火「最佳觀賞地點」出爐

回台班機爆「安檢搜出槍枝」 長榮航空：外籍旅客帶紀念子彈

桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？