AI假醫師橫行！北市翁受騙買「特效藥」吃到住院 提告恐求償無門

AI深偽影片橫行，甚至還有許多醫師照片、影片被盜用，日前就有一名陳姓老翁，在臉書廣告看到知名中醫師楊賢鴻推薦的「特效藥」，砸下20萬想要消水腫，結果不但越吃越腫，最後甚至住院治療。但老翁報警提告才發現遭到詐騙，而被盜用身分的楊賢鴻醫師也氣壞打算提告。

台北市一名陳姓老翁遭假AI影片欺騙，加LINE群組購買特效藥，而這藥要價不斐，一盒12瓶就要5萬元，一小瓶就要4千多塊，但老翁為了治療，花20萬購買，並從去年8月開始吃，吃到12月，身體狀況卻完全沒改善，還越吃越腫因此住院治療，出院後也直接報警提告。

遭假AI影片欺騙，加LINE群組購買特效藥。圖／台視新聞

但假的LINE警方根本追不到帳號持有者，找不出被告，求償無門。非本案律師包盛顥指出，虛假影像的人物往往是遭到冒名，被害人除了提供虛假影像來源，更重要的是保存匯款轉帳的紀錄，讓檢警偵查時能夠緝獲幕後犯嫌，並阻斷不法金流，才有較大的可能追回不法所得。

醫師楊賢鴻得知被盜用身分後也到警局備案，「我也是怕說到時候很多人不知道啊，吃的身體受影響等等，那些會造成一些醫療糾紛，所以我就趕快去備案」；且不只是他，連台大腫瘤外科名醫陳晉興也受害，影片被盜用去賣無效的「肺部治療產品」，聲紋也被偽造。

2位知名醫師遭盜用身分。圖／台視新聞

利用民眾對白袍醫師的信任詐騙，甚至賣假藥，警方提醒，當心被騙錢又吃壞身體，生病去看醫師，從醫院開藥最安全。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／李若慈、饒永忠 責任編輯／網路中心

