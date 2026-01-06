近期，網路上出現「陳志明醫師」，以 AI 合成的假醫師影像，宣稱北榮與台大醫院已找出糖尿病致病元凶，並以「革命性細菌療法」即可奇蹟治癒，散布不實醫療訊息。對此，事實查核中心已明確指出影片內容為假訊息。

這類案例並非台灣獨有，近年在日本、德國等國亦層出不窮。除了 AI 偽造醫師身分宣揚錯誤醫療知識外，也有不少醫師本身成為受害者——過去接受媒體採訪的影像遭不肖業者剪輯挪用，為其從未代言的產品背書。這類影片多半推銷美容、減肥、保健食品等民眾高度關心的健康領域，已對第一線醫療體系與醫病信任關係造成極大負擔。

廣告 廣告

假訊息與「AI 醫師」影片氾濫，背後至少有三個結構性原因。其一，人口高齡化。台灣即將邁入超高齡社會，長者既害怕疾病、又不熟悉新科技，更容易在「快速見效」的話術中受騙，不僅損失金錢，甚至賠上健康。其二，現行醫療制度下，門診時間有限，醫師難以充分說明病情與治療原理，導致部分病人轉而尋求網路資訊作為補充。其三，網路上的 AI 假醫師影片填補了醫療知識的空白，能反覆觀看、不需掛號，也無須面對醫師的專業質疑，對部分民眾而言更具「親和力」。

面對此一挑戰，政府亟需有所作為。其一，單靠醫師或受害民眾事後檢舉，既防不勝防也效率不彰。今年通過的《人工智慧基本法》，如何將其落實於醫療資訊、廣告與平台責任，是主管機關刻不容緩的課題。其二，民眾亦須提高警覺。凡以「天然」、「免吃藥」、「醫師推薦」為賣點，搭配誇大標題的影片，都應保持懷疑態度，並主動向專業醫療人員查證。（作者為醫師）