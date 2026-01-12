AI假醫師詐騙！長庚知名中醫楊賢鴻遭冒名看診、賣藥 患者花20萬買藥反住院

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

AI假醫師詐騙案件再添一樁。長庚醫院今（12）日發布最新聲明證實，院內中醫科醫師楊賢鴻遭詐騙集團冒名，已有民眾受害。警方調查顯示，去（2025）年12月，一名70多歲慢性病患者誤信臉書上標榜「名醫楊賢鴻親自問診」的廣告，陸續花費約20萬元購買成分不明的所謂特效藥，服用後水腫情況惡化，最終因身體不適住院治療。

名醫楊賢鴻遭詐騙冒名，在臉書上投放廣告吸引民眾看診、買藥。（圖／翻攝自長庚大學官網）

長庚醫院今（12）日發布聲明指出，院內中醫科醫師楊賢鴻的姓名與照片遭詐騙集團盜用，對方透過臉書刊登治療糖尿病、水腫等疾病的假廣告，誘導民眾點擊後加入LINE帳號進行所謂「線上問診」與販售藥品。院方表示，楊賢鴻醫師已於去年底向警方報案，目前案件正由警方調查中。

長庚醫院嚴正澄清，院內醫師從未授權任何單位在社群平台進行私下看診或販售藥品。詐騙集團常利用一頁式廣告、未認證帳號與AI生成影像營造專業假象，不僅涉及詐財，更可能對民眾健康造成嚴重風險。

院方也提醒，民眾如有醫療需求，務必透過官方掛號系統安排門診，藥品應由醫師依法開立處方，並在合法藥局或醫療機構取得，切勿購買來源不明、包裝標示不清的藥物，以免延誤治療、危害健康。

