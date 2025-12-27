AI假醫生氾濫抓不了？假北榮陳志明醫師、YT擁2.3萬訂閱 小心受騙賠健康

記者簡浩正／台北報導

AI假醫師拍攝衛教影片賺取流量紅利。（圖／翻攝自台灣事實查核中心）

小心AI詐騙！隨著網路與科技盛行，民眾更容易搜尋獲得知識，但也要小心假訊息。近期有YouTube影片署名為「陳志明醫師」，宣稱台北榮總研究發現，糖尿病的元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡引發；還說有患者接受台大醫院的革命性細菌療法、補充特定益生菌後奇蹟康復等訊息。對此，記者今日詢問台大醫院、北榮，院方皆表示無此醫師、影片內容也不屬實。

Yuotube近期出現署名「陳志明醫師」的影片，自介為走進「陳志明醫師」，開啟中老年智慧生活新旅程，這裏是您獲取養老知識、感悟人生、收穫幸福的溫暖港灣。該頻道上有2.31萬位訂閱者，內容宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，且以革命性細菌療法可奇蹟治癒。其中一則影片更有1.8萬人觀看。

而該影片是經由AI生成，以「假醫師」提升可信度。《三立新聞網》記者今日詢問台大醫院、北榮均表示無此醫師、影片研究內容也不屬實。北榮院方回應，此訊息已對外澄清多次為假，並已報案處理。

台大醫院表示，今年九月時就已在臉書專頁發文提醒，本院及相關醫師皆未曾販售任何課程或產品。近期流傳的訊息，係不肖詐騙集團假借本院及醫師名義進行詐騙銷售，與本院及醫師均無任何關聯。並再次鄭重提醒民眾，詐騙不曾消失，請民眾理性判斷廣泛流傳的衛教文章，是否屬實。

台灣事實查核中心也曾對此事進行調查，表示網傳影片「糖尿病是細菌感染，北榮有革命療法讓糖友3個月奇蹟康復」？此為AI生成的假醫師影片，宣揚錯誤致病機轉和治療方法。

Yuotube近期出現影片宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，且以革命性細菌療法可奇蹟治癒。這是AI生成影片，涵蓋大量虛構資訊，北榮與台大均澄清，影片內容不屬實。經詢問台北榮總和台大醫院，他們均稱網傳影片內容不實。北榮並無發佈網傳所稱「顛覆認知」的糖尿病致病機轉研究；糖尿病的正規療法也沒有「除菌療法」。網傳影片是經由AI生成，以「假醫師」提升可信度。事實上，不管是北榮或台大，都沒有網傳影片裡的「陳志明」醫師。

