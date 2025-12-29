AI假醫「陳志明」橫行YouTube！衛福部：已違醫師法

陳志明醫師頻道，經證實為AI生成的影片，假藉醫師形象發布多支虛構的醫療影片。 圖：翻攝自YT

[Newtalk新聞] Youtube近期出現名為「陳志明醫師」的頻道，以醫師形象與專業口吻發布多支虛構的醫療影片。經多方證實是AI生成的影片，涵蓋大量虛構資訊，各大家醫院及衛福部長石崇良也出面澄清，影片內容不屬實。提醒民眾提高警覺，遇到未經證實的醫療資訊，務必多方查證。

在「陳志明醫師」的頻道中，常可見一名身穿白袍，且看似醫療人員的男性主講。以醫師形象與專業口吻發布多支醫療影片，宣稱「糖尿病是細菌造成」，甚至指稱患者在台大及北榮醫院接受「革命性細菌療法」後康復。相關內容吸引超過2萬人訂閱，單支影片最高突破15萬次觀看，吸引不少長輩族群誤信轉傳。

事實查核中心指出，經相關專家分析，該頻道影片是由多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型製作的AI影像。頻道頭貼、封面與影片主講人皆自稱「陳志明醫師」，卻出現至少兩名外貌明顯不同的「醫師」，身分前後不一。比對台北榮民總醫院及台大醫院醫師名錄後，均查無此人，判定頻道內容不可信。

台北榮民總醫院及台大醫院也出面澄清，確認並無「陳志明」這名醫師，相關影片是冒充醫學中心醫師身分製作，手法以假亂真。

針對AI虛擬醫師散布醫療資訊問題，衛生福利部長石崇良表示，該頻道假借醫師名義發表醫學言論，已違反醫師法與醫療法相關規定。依醫師法規定，未領有醫師證書者不得使用醫師名稱，違者可處3萬至15萬元以下罰鍰；若廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告；同法第84條明訂，非醫療機構，不得為醫療廣告，違反者依第104條處5萬元至25萬元以下罰鍰。

衛福部次長林靜儀則表示，對於錯誤內容，民眾可向影音平台或衛福部檢舉。據醫師法規定，若未持有醫師執照，不能稱為醫師，衛福部將會透過相關法規討論虛擬人物自稱醫師的法律解釋，同時了解頻道的幕後製作者身分。

