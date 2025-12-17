AI偵測臥床姿勢 降低病患壓瘡風險

慈濟大學醫資系專題成果發表，學生們學以致用，將AI應用在臨床。其中有學生設計3D影像 壓瘡擺位辨識系統，透過AI偵測病患躺姿是否正確，即時發出提醒，減少護理人員誤判與病患風險。這套系統還結合VR互動式衛教，可運用在教育訓練上。

「開始姿勢分析，目前患者姿勢右側躺，薦骨錯誤 足跟錯誤，將在數秒後重新檢測，請完成重新擺位。」

慈濟大學醫資系學生黃意媜：「護理師就會持續地翻身，一直翻到對的，那我們的模型，就是希望可以預防，足跟跟薦骨的壓瘡發生。」

結合3D深度感測與AI影像辨識，這套由慈濟大學醫資系和花蓮慈濟醫院護理部合作，開發的壓瘡擺位辨識系統，可即時偵測臥床患者的姿勢，當出現壓瘡風險，就會通知護理人員介入。為了訓練AI模型，同學蒐集了將近6千筆樣本，實測準確率可達98%以上。

慈濟大學醫資系主任 許豪仁：「利用AI的技術來做一個判斷，準確率還滿高的，那未來應該可以擴展到，更多部位的壓瘡。」

「按病人的大腿，然後移動他的腳，然後在這裡就是有提示，我們的擺位，姿勢是正確還是錯誤。」

系統還整合VR功能，透過模擬操作，讓受訓人員更快掌握擺位技巧，提升照護品質。

「要將病患做電擊的位置，可以更準確，做到一個精準醫療的部分。」

「再走一次 走。」

另外包括收集肌電訊號，為脊髓電刺激療法，提供客觀的參數調整依據。

「有一些角色人物跟主角的互動。」

以及針對青少年常見情境，設計的遊戲化憂鬱症量表，引導自我覺察，都是延續上一屆的基礎，再做進一步優化。

慈濟大學醫資系主任 許豪仁：「他們在做的這種原形的模式，如果說未來可以再進一步的做衍生，給後面的學弟學妹，來做更深入地繼續探究，我想都是不錯的，未來一個效法學習的對象。」

學生善用新科技，結合臨床經驗，讓設計更接地氣，更期待研究成果，有朝一日，能落實在醫療的現場。

