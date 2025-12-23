AI偵煙系統全天緊盯露天燃燒 屏縣今年開罰500件

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣環保局為維護屏東縣空氣品質並守護縣民健康，不但在高點設立AI偵煙系統，並配合無人機及地面人員24小時監控，今年查獲之露天燃燒案近500件，每件均依法處以1200元至10萬元罰款。

環保局表示，露天燃燒廢棄物所產生的煙霧不僅嚴重影響空氣品質、威脅周邊居民的呼吸道健康，未控制燃燒的火勢更會影響行車安全，甚至引發火災涉及公共危險，為防制露天燃燒，屏東環保局已佈建2套制高點AI偵煙系統，再搭配無人機(UAV)及全時無休輪班稽查人員，同時加強假日、夜間及民眾舉報熱點稽查頻率，嚴密監視查察之下，露天燃燒案件絕難以遁形。

縣環保局指出，較大量之農業廢棄物，可自行載運至9處農廢集中場暫置(其中6處提供農膜暫置)，或撥打本縣免費代清運專線08-7361441，經環保局派員現勘確認後安排清運；另外，有提供現地破碎補助，農業木質廢棄物經破碎後翻耕入土，尚可促進農地健康、增加土地肥分，農民可多加利用，沒有焚燒廢棄物之必要。

民眾如有發現露天燃燒違法行為，可提供相關照片、影片或其他資訊(車牌、門牌及座標等)，撥打24小時公害檢舉專線0800-066666，或上環保局網站線上陳情，環保局可透過地籍、車籍、戶籍及監視器畫面等，找出燃燒行為人，讓大家一起我們共同守護屏東的清新空氣，留給後代子孫更健康、更宜居的環境。

