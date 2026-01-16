AI偽造民代影像賣黑松露 臺東警籲慎防網路詐騙

165打詐儀表板

臺東縣警察局最近發現有詐騙集團利用人工智慧技術，偽造立法委員陳瑩與縣議員楊招信的影像，在影音平台和臉書上販賣黑松露醬與枇杷乾，調查後確認這是典型的一頁式網站詐騙，雖然目前還沒有民眾報案受騙，但警方已經通報平台下架這些假廣告，並由相關單位阻斷網站連結，全力追查幕後黑手。

警方指出，詐騙集團會剪接名人的影片，甚至使用深偽技術，讓民眾誤以為名人親自推薦商品，增加詐騙的可信度，這些廣告多半會連結到設計簡單的一頁式購物網頁，且內容常夾雜簡體字，是常見的犯罪手法，為了保障民眾財產安全，警方將持續在網路上巡邏，一旦發現冒用身分的假影音，就會立刻檢舉並進行偵辦。

警方提醒，千萬不要點擊來路不明的網路連結，更不要在留言區留下姓名、電話或帳號等個人資料，以免被不法分子利用，如果遇到疑似詐騙的情況，請直接撥打165反詐騙專線，或是110報案電話求助，確保自身安全。