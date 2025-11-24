AI偽造王惠美縣長肖像推銷苦蕎茶 彰縣府籲民眾勿上當受騙

▲AI偽造王惠美縣長肖像推銷苦蕎茶，彰化縣政府呼籲民眾切勿上當受騙，目前已向Facebook平台提出檢舉並要求移除，同時報警處理。（圖／彰化縣警察局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】詐騙手段層出不窮，日前有不肖人士於Facebook盜用彰化縣長王惠美肖像，以AI生成推薦彰化苦蕎茶商品影片，意圖誘騙民眾購買商品，彰化縣政府呼籲民眾切勿上當受騙，目前已向Facebook平台提出檢舉並要求移除，同時報警處理，提醒民眾請勿輕信來源不明的資訊，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

彰化縣警察局表示，已主動蒐報，刑事警察局將要求不實訊息下架影片，並持續追查相關涉案事證及嫌犯。