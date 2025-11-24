AI偽造王惠美肖像推銷苦蕎茶 彰化縣府籲民眾勿上當受騙

AI偽造彰化縣長王惠美肖像，以影音推銷「苦蕎茶」，縣府 籲民眾勿上當受騙，警方展開追查。（圖：警方提供）

詐騙手段層出不窮，彰化縣長王惠美的「肖像」慘遭盜用，還透過AI技術生成影音檔幾可亂真。彰化縣政府緊急發表聲明，呼籲民眾不要受騙上當。

彰化縣政府發表聲明指出，近期有不肖人士，涉嫌透過「臉書(Facebook)」，公然盜用王惠美肖像，再透過AI科技生成推薦「彰化苦蕎茶」商品的影片，意圖誘騙民眾購買這項廣告不實的商品，呼籲民眾千萬不要聽信、別上當受騙；縣府目前已向「臉書(Facebook)」平台提出檢舉、要求移除，同時報警處理，提醒民眾切勿輕信來源不明的資訊，如有疑問、可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，以免吃虧上當。

彰化縣警察局則表示，得知訊息後已經主動蒐集相關涉及違法的事證，刑事警察局將要求不實訊息下架影片，並持續追查相關涉案事證、追緝涉及不法的嫌犯。（李河錫報導）