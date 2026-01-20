AI偽造航空高層做「免費機票」假廣告 星宇、華航急發聲明澄清

詐騙集團散布「免費機票、VIP卡大放送」等假訊息。(示意圖，資料畫面)

有民眾近期發現詐騙集團偽造航空公司董事長與空服員影片，在網絡散布「免費贈送機票、升等券或VIP卡」等假訊息，引誘民眾點擊網頁，甚至加入LINE群組。星宇、中華航空公司得知消息後，緊急發布聲明澄清，並通報警方。

詐騙集團擷取星宇航空董事長張國煒2年前的受訪片段，透過AI變聲技術製作影片，並宣稱「限時免費大放送星宇航空高級尊榮VIP卡」，引誘民眾點擊網頁，甚至加入LINE群組。儘管在偽造的影片中，嘴型與配音不同步，但聲音幾可亂真，讓不少民眾誤信上當，長榮與中華航空的空服員與內部幹部也遭到冒用，謊稱可享「1年10次免費全球飛行」。

廣告 廣告

星宇航空及中華航空發布正式聲明，強調影片皆為「不實的詐騙資訊」，並已經主動向主管機關進行通報。中華航空提醒，公司活動均透過「華航官方網站」及具認證之「官方粉絲專頁」發布，請旅客及民眾務必提高警覺，如遇類似情況，切勿點擊不明連結或提供個人資訊，共同防堵網路詐騙。

台灣事實查核中心針對以假亂真的詐騙影片進行深入分析與查核，經比對確認後發現，假影片聲音確定是利用AI人工智慧技術所偽造。刑事警察局預防科的警務正張佳勳表示，近幾年盜用他人身分的手法，主要出現在各種假投資群組中，詐騙集團藉由該方式輕易取得民眾的個人資料，進而導致個資外洩，遭到其他不法集團利用。

警方再次呼籲，若看到類似廣告，務必親自向航空公司官方查證。根據政府打詐儀表板最新數據顯示，網路購物詐騙與假投資詐騙為最大的詐騙類型，單月受理的詐騙案件高達6,000件、財損逾31億元，民眾應提高警覺，勿讓「天上掉下來的禮物」變成詐騙陷阱。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

隱匿兒女腸病毒瞎掰「食物過敏」 醫護爸媽害慘學校吞12萬罰鍰

11歲女童「大叫一聲」猝逝傳驗出B19病毒 中市衛生局：未收到通報

家長放任小孩闖迷你模型園區拍照 園方呼籲：多一分公德心