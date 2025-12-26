AI催生多少未來工作？解說員、選擇師、訓練師，潛力職缺大爆發

AI正在重塑職場格局，不僅催生AI數據標註員、前線部署工程師等新興職位，未來幾年也可能出現AI解說員、AI選擇師、AI訓練師等潛在角色。本文解析這些現有與潛在職位的技能需求及職涯機會，幫助企業與個人掌握AI趨勢，提前布局職涯及人才發展策略。

人工智慧（AI）正以前所未有的速度，改變我們的生活與工作模式。許多人擔心AI會引發大規模失業，但現實遠比這種單線思惟更複雜。英國期刊《經濟學人》（The Economist）指出，AI實際上已催生出新興職位，例如AI數據標註員與前線部署工程師，這些工作不僅結合科技專業，更需要人類特有的溝通力、判斷力與創造力。

與此同時，《華爾街日報》（WSJ）描繪了未來幾年可能出現的AI新興職位，包括AI解說員、AI選擇師、AI稽核師、AI訓練師。對企業與個人而言，理解這些現有與潛在職位的技能需求，並積極培養相關能力，將成為順應AI浪潮、穩固職涯發展的關鍵。

已誕生的AI新職業

✦ AI數據標註員：資料標註員的角色正快速進化，不再只是單調標註圖片的低薪勞工。如今，金融、法律、醫療等領域的專家，也被招募來協助訓練AI模型，提供專業知識與判斷力，優化AI的準確性與可靠性。美國新創公司Mercor打造了專家平台，讓企業能聘用這類人才，近期估值已達100億美元；該公司執行長福迪（Brendan Foody）透露，這些專家平均每小時收入約90美元，反映出AI時代專業知識的高價值。

✦ 前線部署工程師：AI模型訓練完成後，前線部署工程師（FDE）扮演關鍵角色，將工具嵌入組織運作。美國矽谷大數據公司帕蘭泰爾（Palantir）開創這個職位的概念，其工作結合了開發、顧問與銷售，不僅是AI的實施者，更是橋梁，協助企業將模型轉化為可落地應用，確保技術在現實場景高效運作。

隨著AI應用快速擴張，前線部署工程師的需求激增。美國知名創投公司Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）表示，2025年，其新創公司前線部署工程師職缺達63個，去年僅4個。

隨著AI代理快速擴展，開發者不再只需精通技術，更必須理解工具實際運作的人類情境。以AI客服為例，程式設計者必須理解消費者情緒，理解為何憤怒的客戶要轉接真人客服宣洩不滿。美國人才發展公司Cornerstone OnDemand執行長帕爾蘇勒（Himanshu Palsule）以無人駕駛計程車Waymo為例，指出車輛故障、乘客受困時，必須由遠端人員即時介入，不僅要解決技術問題，更要安撫焦慮的乘客。這顯示軟體工程師不僅要懂技術，「個性與人際判斷力」更是核心競爭力，凸顯人類技能在AI浪潮下，不可替代的價值。

無人駕駛計程車Waymo。取自X@Waymo

✦ AI風險與治理專家：美國網路通訊巨擘思科（Cisco）領導的「AI勞動力聯盟」（AI Workforce Consortium），最近調查富裕國家的50種IT工作，成長最快的職位是AI風險與治理專家，負責確保AI不洩露資料或破壞企業運作。

✦ AI長：這個職位正快速成為企業高層的新關鍵角色。為了向董事會展現對AI的高度重視，愈來愈多執行長選擇設立此職位，統籌企業內部各類AI應用與策略。AI長不僅需要深厚的技術背景，還必須熟悉特定產業，並具備推動組織流程轉型的實戰經驗，角色複雜且壓力不小。根據美國科技巨擘IBM統計，一家典型的大企業可能同時運用多達11種生成式AI模型，並持續面對各供應商推銷不同AI代理工具的轟炸。在技術快速演進與治理風險並存的情況下，AI長必須在創新、整合與控管之間取得平衡。

AI時代新興潛在職位

✦ AI解說員：AI系統有時難以理解，許多人都有這樣的經驗，發現AI提供的結果出乎意料，甚至連開發者都難以清楚解釋，偶爾還會出現「一本正經胡說八道」的情況。當AI逐步進入企業運作及工作流程，從貸款審核、醫療建議到履歷篩選，關鍵問題隨之浮現：誰負責確保系統持續更新，並正常運作？當決策權交到演算法手中，管理者、監管機構與社會大眾，都需要更清楚的說明與交代。

於是，AI解說員應運而生。這類專業人才不僅深諳技術細節，更能以淺顯語言向管理階層、法官與監管單位，說明AI的運作邏輯與決策依據。想像一場交通事故訴訟：一輛自駕巴士撞上私人自駕車，責任如何歸屬，關鍵可能在於軟體是否即時更新。此時，AI解說員便成為案件中不可或缺的專業角色，可能分別受聘於不同當事方，從各自角度說明技術事實，協助釐清責任歸屬。

✦ AI選擇師：不同類型的AI技術快速演進，初入門的企業往往感到眼花撩亂。究竟該選擇哪一種AI來執行特定任務，攸關投資成效與競爭力。於是，AI選擇師成為關鍵角色，協助企業了解可用AI系統的種類及其最適合的工作，並引導購買與部署。

以零售業為例，若目標是分析顧客行為、預測消費趨勢，選擇預測型AI比較合適；若希望強化行銷內容與創意產出，生成式AI可能更具優勢。透過專業判斷，AI選擇師協助企業在技術浪潮中做出更精準的決策。

✦ AI稽核師與清理師：隨著AI參與愈來愈多關鍵決策，企業已明顯感受到演算法偏見帶來的風險與壓力。為此，AI稽核師與AI清理師成為維繫系統公正與可信度的重要角色，前者負責定期檢查系統，確認AI結果是否出現不合理或歧視性的偏差；後者負責調整系統，例如使用新的訓練數據來消除偏誤。

✦ AI訓練師：隨著AI逐漸深入各行各業，員工將需要大量新技術培訓，AI訓練師因此成為關鍵角色。不同於傳統制式化的企業訓練，AI訓練師會運用AI技術，量身打造個人最適合的學習方式。對於職涯中途需要快速學習新技能的員工，或是缺乏完善培訓資源的小型企業員工而言，這種模式尤其具有價值。