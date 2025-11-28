AI催生用電需求！電力能源概念ETF買氣熱 4檔還是銅板價
[Newtalk新聞] 近年來 AI 投資夯、帶動相關能源投資熱潮再起，根據高盛（Goldman Sachs）研究指出，各國正面臨「電力＝鈔能力」新時代，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級與算力基礎設施，全部成為未來產值突破一兆美元級別的新投資賽道，
法人表示，AI 耗電，掀起 AI 能源熱，其中，電力產業鏈含金量高，成為 2026 年海外熱門產業押寶新亮點，在美國川普能源政策扶植下，想卡位「AI 能源紅利」搶先機，可中、長線鎖定布局能源電力相關ETF。
根據集中保算結算所統計至上周五（21日），受惠 AI 熱潮推升資本支出，激勵了海外電力能源相關ETF買氣大增，這些目前都還是「銅板價」的ETF，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）等 3 檔，第四季以來受益人數成長逾雙位數表現，尤其是訴求美國電力基建產業的 009805，其成分股主要布局電力儲能及算力基礎設施等「AI 能源新賽道」產業，第四季以來人數增長 65.35%，表示市場追捧電力能源相關商品買氣爆棚。
新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI 是這輪美股多頭行情的核心引擎，推動 AI 基建浪潮，帶領企業資本支出大增與獲利大幅擴張，但龐大的能源需求，與電力供應問題也随之浮現，首當其衝的是美國老舊電網早已不堪負荷，及接踵到來的電力荒，催生 2026 年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等，帶動美國電力基建相關投資板塊當紅。
最近，全球瘋玩新 AI 引擎「Gemini 3」，帶動谷歌（Google）奪回 AI 話語權，由於該公司近年來大舉進軍雲端運算，更自行投入 ASIC 晶片開發，明年更將跨入新世代「TPU」，直接與輝達的 GPU 架構正面競爭，預估未來 AI 基建潮與應用潮同步交織，產生共伴效應後，由 AI 導致的全球電力爭奪戰，不只影響了美國，更攸關未來全球各國數位競賽由誰勝出。
劉恆誌預估，因發展 AI 的「耗電潮」，將率先改寫美國能源產業版圖，帶動美數據中心自建電廠增加，今年科技巨頭中，包括 Meta、微軟、蘋果等業者，也都有意進入電力市場，尤其是臉書母公司的 Meta 更希望聯邦政府批准，未來能進入電力交易業，等於除自建電廠、購買電力並簽訂長期電力合約外，科技巨頭的能源賽道也將進入批發電力市場上，轉售部分電力來降低風險。
新光美國電力基建ETF投資團隊預估，未來美國電力產業，由缺電轉向發電的連鎖效應不容小覷，未來大規模新建燃氣電廠勢必推升天然氣需求，長期恐拉抬美國天然氣價格，反映全國民生電價激增，加上大量場內機組若與主電網連結有限，將加劇燃氣渦輪機與相關設備供不應求，直接催生電力電網等產業鏈商機極為龐大。
劉恆誌強調，全球 AI 超級週期帶領下，AI 帶動的用電需求，已激勵全球電力設備產業連 3 年跑贏美股大盤，整體產業類股表現仍於牛市「早期至中期」階段，預估電力設備的超級周期正在延續；目前美國電網逾 1／3 設備服役逾 30 年，但真正汰舊換新，只占總需求不到 25%，顯示目前美國電網升級潮仍未全面啟動，一旦更替需求加速釋放，未來美國電力基建相關供應鏈產業長期緊繃恐成常態。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
