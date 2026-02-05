AI價值在「對文明有幫助」：童子賢談效率、便利與台灣在全球供應鏈角色

童子賢也把「 AI無所不在」就像 2000 年前後網路進入各行各業，AI 最終也會浸潤到所有數位領域，成為提升生產力與便利性的基礎能力（圖為黃仁勳在輝達尾牙前受訪）。（圖片來源／信傳媒資料庫）

當AI產業從「誰的模型更大」走向「誰的應用更有用」，童子賢4日強調：AI的真正價值，不在於算力數字，而在於它能否回到使用者端，並「替現代文明帶來幫助」。

童子賢回顧說，AI 這波浪潮從 ChatGPT 3.5 帶動的「普及化」開始，走到今天已更成熟。他觀察到兩個清楚的變化：第一是「越來越實用」；第二是「越來越多的參與 AI 的廠家開始賺到錢」，因此形成良性循環。但他更在意的，是產業應該不斷檢查科技產品是否真的創造「文明層級」的效益：使用者是否感覺效率更高、便利性更好，是否能在各種數位領域「促進效率」。他說：「我到目前為止也是深深相信，AI 可以做得到這一點。」

廣告 廣告

AI 最終也會浸潤到所有數位領域，成為提升生產力基礎

童子賢也把「 AI無所不在」視為必然趨勢；就像 2000 年前後網路進入各行各業，AI 最終也會浸潤到所有數位領域，成為提升生產力與便利性的基礎能力。對他而言，AI 的終局並不是某個單點產品，而是形成一種「到處都用得到」的底層工具，讓人們在工作、生活、服務流程中感受到「更快、更準、更方便」。

而在全球供應鏈角度，他的話說得更直接：台灣在 AI 供應鏈競逐中「相當榮幸、也相當努力」，在全球發展過程中「好像都少不了、也拖不開台灣這個合作夥伴」。這一句話的背後，指向的是台灣在半導體、伺服器、關鍵零組件與製造能力的長期累積；而全球 AI 競賽的升溫，也讓供應鏈的成本、產能與配置成為各國都在搶的「硬實力」，近期國際媒體也多次點出 AI 需求推升供應鏈成本與供給吃緊的現象。

AI 要從技術變成產業，還需要制度與資本的配套

童子賢同時提醒，科技要走向世界，不能只靠科技本身；法律、金融、會計、投資等跨域專業同樣關鍵。換句話說，AI 要從技術變成產業，還需要制度與資本的配套，讓新應用能被採用、能被商業化、能形成可持續的產業鏈。

台灣玉山科技協會表示，本次 2025 年歲末晚宴於 2 月 4 日舉行，現場約 400 位產官學界貴賓與會員出席；並安排 陳良基以 AI 與健康醫療為題、李永豐以表演藝術與創造力為題進行專題演講，呈現科技與文化的跨界對話。協會也指出，過去一年持續舉辦多場論壇與交流活動，涵蓋 AI、半導體、數位健康、淨零轉型與文化科技等議題，並透過青年與國際交流促進合作。

(原始連結)





更多信傳媒報導

股市熱、房價飆不是巧合？童子賢談「爛頭寸」：幾十兆資金該回到產業投資

智慧手機市場高度飽和、成長率自然有限 童子賢指「開發中國家」 與AI整合可望「老幹長新枝」

郭恭克專欄》謹慎擇優長期持股 可降低市場波動風險

