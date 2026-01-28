AI價格戰開打！Google殺出260元無廣告方案 對戰ChatGPT Go

一般用戶市場大餅真香，Google今日宣佈推出AI Plus方案，對戰ChatGPT Go。（圖／Google）

低價AI月費大戰開打。繼ChatGPT上週在全球主要市場推出每個月收費290元還有廣告的ChatGPT GO，以搶佔一般用戶市場大餅之後，Google今日也宣布，在包括台灣在內35個國家推出Google AI Plus，同樣瞄準輕量的一般用戶市場，月費更低、為260元，而且不含廣告、內含200GB雲端儲存空間，現在特惠期首二月月費還打五折。

生成式AI已經被包括輝達執行長黃仁勳在內的重量級人物，視為每個員工提升競爭力最重要的小幫手，華碩董事長施崇棠更認為，每個年輕人都需要訓練自己如何與AI協作，如果覺得AI很難用的話「都是你的問題」。

不過AI小幫手的價格不低，ChatGPT的專業版雖然無限額使用影片／圖像生成、摘要、PTT製作、專業級推理等，個人版一個月費用高達6990元，有限額、功能沒那麼齊全的Plus版，每個月也要690元，至於Google AI大全餐Ultra版一個月更高達8150元，Pro版則要650元。

而AI推進速度必須與AI使用人口成正比，不然高昂的AI資料中心費用會更難以回收，ChatGPT上週開風氣之先，推出ChatGPT GO，月費僅要290元，希望吸引更多人能穩定使用最新的GPT-5.2 Instant 模型，不過家底不夠厚的OpenAI，也說將會對ChatGPT GO用戶推出廣告，以便或多或少的「貼補家用」。

面對OpenAI的來勢洶洶，今日Google也宣布針對包括台灣在內的35個國家／地區，推出Google AI Plus，每個月月費為260元，就可獲得 Gemini 3 Pro 的進階使用權限，除了可以編寫程式、邏輯推理等複雜指令之外，還能使用先前爆紅的 Nano Banana Pro 生成圖像，或運用 Veo 3.1 Fast 將文字轉換成高品質的 8 秒短片，也可直接在 Gmail 和 Google 文件中使用內建的 Gemini，協助撰寫郵件與整理草稿，在 NotebookLM 中享有更高數量的語音摘要與筆記本上限，並解鎖自訂樣式、色調與更多分析功能，每月獲得 200 點 AI 點數在影片製作軟體 Flow 和 Whisk 中創作影片，最重要的是，Google AI Plus不含廣告。

Google表示，這個方案還包含 200GB 的雲端儲存空間，供 Google 相簿、雲端硬碟與 Gmail 共享，用戶可以與最多五位家庭成員共用，目前台灣已訂閱 Google One Premium 2TB 方案的用戶，也將在未來幾天內自動獲得 Google AI Plus 的所有權益。



