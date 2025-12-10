AI全影像辨識 工研院攜統一超商打造無人商店

↑工研院與統一超商打造「拿了就走」無人超商，以全影像辨識追蹤顧客位置、骨架與手部動作，並為每位顧客建立虛擬ID，提升行為判斷與商品辨識準確度。（工研院提供）

記者彭新茹∕新竹報導

工研院攜手統一超商三年內打造三間無人商店X-STORE，從技術原型走向多地商業化試點，從技術驗證、優化、商用化整合到場域導入與營運驗證，今年更突破一般使用AIoT設備，改採用全影像辨識、骨架追蹤、多視角３Ｄ定位、與邊緣ＡＩ即時計算，建立商用級系統，可因應不同店型彈性部署，透過與校園等場域的合作，為零售業評估ＲＯＩ（投資報酬）、人力替代比例與擴店可行性，開啟台灣智慧零售產業發展的關鍵里程碑。

工研院表示，根據國際調查機構預估，全球智慧零售市場將在二０三三年突破四千五百億美元，年複合成長率超過百分之三十。工研院自二０二二年起投入智慧商店技術研發，從智慧商店AIoT初代店、AIoT二點零優化，到今年的技術正式邁向「全影像辨識＋多人及物件追蹤」的商用級階段。

工研院資訊與通訊研究所組長王恩慈表示，目前全球指標性廠商都在布局影像辨識、自動結帳與無感購物，智慧零售的「拿了就走」技術並非一蹴可幾，而是透過三階段技術演進逐步成熟。

王恩慈說，「拿了就走」技術使用的攝影機主要用來判斷顧客在店內的相對位置、骨架與手部動作，商品的追蹤辨識。系統為每位進店顧客建立虛擬ＩＤ，作為在店內行為判斷歸戶的統一識別。校園、科技園區、微型社區與物流場域對「快速購物、低人力運營、廿四小時服務」的需求快速提升。X-STORE 9的彈性部署能力，可依不同店型動線配置攝影機與LiDAR，無須改裝貨架，可在既有門市快速導入，降低展店門檻。未來也將針對提升運算效能，持續投入研發。