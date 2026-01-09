AI全自動外貿廣告投放虛擬機器人首度登台！Alibaba.com「全站推AI保效方案」外貿界首創廣告效果「不達標必賠」！

Alibaba.com繼上月推出台灣首款全自動陌生開發AI虛擬機器人應用服務「OKKI iReach」，8日再次重磅推出Alibaba.com「全站推-無人化全自動廣告投放虛擬機器人」，將廣告投放流程升級為AI全託管模式。企業僅需簡單三步驟設定，「全站推」即可自動執行並動態優化廣告投放，全程無需人工介入。Alibaba.com同步推出台灣業界首創的外貿廣告投放成效保證承諾「全站推AI保效方案」，若導入的商機數未達預期目標，將額外賠付廣告投放額度，協助台灣中小企業掌握商機導流效果，解決台灣傳統中小企業控管行銷預算的困難。

全新外貿廣告自動投放虛擬機器人「全站推」搭配保效方案，象徵著Alibaba.com的外貿AI全鏈路解決方案更加完整，從客戶挖掘、識別、導流、接觸、洽談到後端的訂單承接，皆可全程交由Alibaba.com AI虛擬機器人作業，開啟台灣跨境外貿的「自動駕駛時代」！

台灣迎接全自動外貿AI元年挑戰！Alibaba.com平台超過80%賣家每週都用AI工具做外貿

隨著全球政治環境變動、供應鏈重組，及買家行為快速轉變，台灣中小企業普遍面臨行銷成本攀升、成效難以預測的挑戰。Alibaba.com觀察企業在跨境行銷的三大痛點—行銷人才欠缺、廣告投放操作經驗不足，以及成效難以預期，如何建立低本高效且穩定的外貿行銷機制已成為2026年的迫切課題。

為回應市場需求，Alibaba.com自2024年初推出AI生意助手，並於2025年底以「外貿金三角」為核心，整合Alibaba.com平台、OKKI AiReach全自動陌生開發AI虛擬機器人與OKKI CRM AI客戶關係管理系統，串聯拓客、產品與商店頁建置與優化、客戶與訂單管理，並納入風險控管與合規機制，打造中小企業專屬的AI虛擬機器人營運模式。根據Alibaba.com最新數據顯示，已有逾80%的賣家每週持續使用AI工具，平均每1,000件商品的詢盤成長超過240%，高品質潛在客戶轉換率亦提升逾40%，顯示AI模式正逐步成為中小企業高效成長、實現規模化效益與拓展海外市場的主流經營方式。

Alibaba.com「全站推」解決台企外貿廣告投放「沒人投、不會投、投不好」關鍵痛點

企業僅需完成簡單三步驟設定，「全站推」AI全託管模式即可自動生成投放計畫、即時分析市場變化與買家行為，動態調整策略並定期產出投放週報，全程無須人工介入，企業即可穩定獲取具轉換潛力的高價值訂單，讓廣告投放更透明、風險更可控。

Alibaba.com 台灣總經理廖羿琦表示：「全球外貿競爭核心正快速轉變，中小企業除了維持生產優勢，更需一套低本高效且可讓中小企業經營者具體預判效果的經營架構，這正是Alibaba.com以外貿金三角全面推動AI化的核心思維，Alibaba.com將持續努力將AI導入外貿流程中的不同核心決策環節。新升級的『全站推』無人化全自動廣告投放虛擬機器人，讓廣告投放不再受制人力限制，完全交由AI導航，自動執行廣告投放成效判斷與策略優化，正式開啟跨境外貿的『智能投放自動駕駛』時代。」

Alibaba.com「全站推AI保效方案」！台灣外貿產業首創廣告成效「不達標必賠」！

Alibaba.com「全站推-無人化全自動廣告投放虛擬機器人」，以AI全託管模式進行投放策略、執行、成效檢視與即時優化等作業，有效降低企業試錯成本與風險、提升整體效益。搭配同步推出的台灣業界首創「全站推AI保效方案」廣告投放成效保證承諾，若未達承諾的有效商機導流數量目標，將依據不足的有效詢盤數量，賠付額外的廣告投放額度，精準管理商機導流效果。

偉盛豐貿易有限公司企業二代王佩馨表示:「我們在2025年首次導入Alibaba.com的AI工具，成功解決跨境行銷成效難以預測、獲客效率不足的問題。透過Alibaba.com AI媒合高品質買家，不僅促成義大利與美國市場訂單，並在一年內從樣品單轉化為貨櫃出貨，同時持續拓展東南亞市場，讓跨境拓客變得可預期，也使團隊能專注發展核心業務，驗證「AI+平台」模式，已成為傳統製造與貿易企業邁向國際市場的可行路徑。」