AI兵推揭美軍致命弱點！若解放軍交戰 美國恐先達「作戰崩潰點」
編譯張渝萍／綜合報導
隨著中國武力攻打台灣風險升高，各家智庫與研究機構紛紛做兵推，了解中國、台灣、美國與盟友捲入戰爭時的情況。美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）最新一份報告《TIDALWAVE》就警告，當美國與中國發生「高強度衝突」（High-Intensity Conflict）時，可能在數周內就會達「崩潰點」（breaking point）。
然而，福斯新聞20日獨家報導指，報告作者表示，川普政府曾要求刪減報告內容，理由是擔心對手可能利用相關發現，或藉此辨識美國及盟友的軍事弱點。
最新AI模型兵推揭露美軍致命缺點
福斯新聞報導指，「傳統基金會」近期釋出最新報告《TIDALWAVE》結論指出，與中國開戰後，美國會比中國早達到作戰「絕頂點」（culmination），也就是軍隊不再能夠執行行動的狀態。報告稱，屆時美國在太平洋地區遭受航空兵力與後勤基礎設施的災難性損失，且仍無法避免一場估計高達10兆美元、約占全球GDP近十分之一的全球經濟衝擊。
不同於傳統的桌上兵棋推演，《TIDALWAVE》使用AI模型進行數千次模擬，追蹤平台、彈藥與燃料損失如何隨時間累積，並在衝突初期引發連鎖性的作戰失效。
美政府高層要求刪減內容
報告作者指出，這套AI模型完全是採用開放來源資料，包括政府、學術、產業及商業資訊。即便資料都是公開來源，一名傳統基金會發言人表示，這項報告曾展示給「高層國家安全官員」，對方要求在對外發布前，將部分具體內容以黑色塗抹方式刪除。未刪節版本已提供給獲授權的美國政府單位供內部使用。
不過，就算有刪除，報告仍清楚說明美軍可能多快達到崩潰點，以及為何此類衝突將帶來全球性後果。
美國防部發言人拒絕評論有關《TIDALWAVE》發布過程的討論，但補充表示：「國防部不背書、不驗證、也不裁定第三方分析，也不就假設性的衝突模型公開發言。一般而言，我們嚴肅看待任何在彙整或情境化後，可能對作戰安全產生影響的資訊保護。」而白宮則未回應此事。
那麼報告說什麼呢？以下為報導整理的重點：
報告重點：初期勝負見分曉
根據報告，在高強度衝突中，美軍達到「絕頂點」（ｃulmination）所需時間，將不到中國的一半。
所謂「絕頂點」，是指一支部隊因平台、彈藥或燃料損失，而無法繼續執行作戰的時點。
報告明確指出，美中戰爭的前30至60天，將決定戰爭的長期形態與結果。飛機、艦艇、燃料吞吐量與彈藥的早期損失會迅速累積，且無法在具有作戰意義的時間尺度內補回。
結論指出，美國目前並未具備在印太衝突中，保護並持續支援聯合作戰部隊的能力。因為快速的平台損耗、脆弱的後勤體系、過度集中的基地配置，以及不足的工業動員能力，將共同迫使美軍過早達到作戰崩潰點。
報告重點：美空中戰力暴露中國飛彈打擊範圍
報告警告，美軍對少數大型、集中的前沿基地高度依賴，尤其是日本與關島，會讓美國空中戰力極易暴露於中國的飛彈打擊之下。
在多種情境中，部署於主要前沿基地的美國與盟軍航空器，有高達90%在衝突初期即於地面被摧毀，因跑道、燃料庫、指揮設施與停放中的飛機會同時遭受打擊。
報告重點：美彈藥數日內短缺
報告指出，美國關鍵的精準導引彈藥，包括長程反艦飛彈、空對空攔截彈與飛彈防禦系統，會在主要作戰開始後5至7天即開始短缺。
多數情境下，這些關鍵彈藥將於35至40天內完全耗盡，使美軍無法維持高節奏作戰。
報告點出，燃料被視為所有弱點中最具決定性的一項。報告特別區分一點：在多數情境中，美軍並非「沒有燃料」，而是在敵火威脅下失去運輸燃料的能力。
中國軍事學說明確將攻擊後勤船隻、港口、管線與補給油輪列為優先目標。即便只是有限的油輪損失、港口干擾或管線中斷，也足以讓燃料吞吐量跌破可存活水準，迫使指揮官大幅削減空中與海上行動，即便整體燃料庫存仍充足。
報告重點：中國可撐更久
根據報告評估，在模型假設下，中國相對能夠持續高強度作戰數月之久。
因為中國關鍵彈藥庫存在主要作戰20至30天後開始消耗，但透過替代效應，其作戰持續能力可延伸至數月，遠超過美軍達到作戰絕頂點的時間。
報告重點：10兆美元全球經濟衝擊
戰爭的後果當然遠不止於戰場。
遭刪節的報告結論認為，一旦台灣衝突爆發，美國極不可能阻止大規模的全球經濟衝擊。
航運航道中斷、關鍵基礎設施遭摧毀，以及台灣半導體生產的崩潰，估計會引發約10兆美元的全球經濟震盪，並對金融市場、製造業與全球貿易造成長期連鎖影響。
報告重點：以戰時規模重建美工業基礎
該報告發布之際，正值外界多年來對美國軍事戰備與工業能力的憂慮持續升高，而中國則正在快速擴張其海軍力量與造船能力。
美國海軍艦隊規模低於規劃目標，美國造船廠面臨人力短缺、設施老化與長期延誤；與此同時，身為全球最大造船國的中國，持續在新艦建造數量上超越美國。
國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其他軍方領導人已承諾，將五角大廈的工業能力轉入「戰時狀態」。
報告重點：美嚇阻力面臨風險
《TIDALWAVE》警告，或許最令人警惕的是，印太地區如此規模的損失，將使美國無法有效嚇阻或回應全球其他地區的第二場重大衝突。
一場台灣戰爭可能為俄羅斯、伊朗或北韓等對手的後續侵略行動打開大門，從根本上動搖全球安全秩序。
報告直言不諱地評估：現有五角大廈計畫與國會撥款進度過慢、過於零散，且規模不足，無法應對挑戰的嚴重性。在許多情況下，修補關鍵弱點所需的時間，甚至超過衝突可能爆發的時間表。
報告重點：呼籲改善事項
為避免作者所稱的「戰略性失敗」，報告呼籲美國國會立即：擴充彈藥庫存、 強化燃料儲備與配送基礎設施、加固並分散前沿基地、加速後勤與持續作戰改革。
作者警告，若不迅速行動，美國恐將在結構性準備不足的情況下，捲入一場既無法有效作戰、也無法長期支撐的衝突。
隨著情報警告顯示，中國可能在未來十年結束前，對台灣採取行動《TIDALWAVE》提醒，彌補這些缺陷的時間與機會正在比華府準備的速度還快消失。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
共軍新年度演習！重點鎖定反制「自殺無人機」 恫嚇台灣意味濃
中國若攻台代價高！美智庫：10萬解放軍傷亡、國際承認台灣獨立
一圖看懂／共軍飛彈庫急擴張 如何威脅台灣甚至美國本土？
用軍演提振軍心？解放軍高層大清算甫落幕 東部戰區司令員還沒坐熱
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 160
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 34
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 57
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 327
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 20
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 217
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 218
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 37
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 74
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 11
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 6 分鐘前 ・ 28
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 154
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 30
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 18
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 64
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 1 天前 ・ 97