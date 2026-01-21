AI兵推揭美軍致命弱點！若解放軍交戰 美國恐先達「作戰崩潰點」

編譯張渝萍／綜合報導

隨著中國武力攻打台灣風險升高，各家智庫與研究機構紛紛做兵推，了解中國、台灣、美國與盟友捲入戰爭時的情況。美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）最新一份報告《TIDALWAVE》就警告，當美國與中國發生「高強度衝突」（High-Intensity Conflict）時，可能在數周內就會達「崩潰點」（breaking point）。

然而，福斯新聞20日獨家報導指，報告作者表示，川普政府曾要求刪減報告內容，理由是擔心對手可能利用相關發現，或藉此辨識美國及盟友的軍事弱點。

廣告 廣告

最新AI模型兵推揭露美軍致命缺點

福斯新聞報導指，「傳統基金會」近期釋出最新報告《TIDALWAVE》結論指出，與中國開戰後，美國會比中國早達到作戰「絕頂點」（culmination），也就是軍隊不再能夠執行行動的狀態。報告稱，屆時美國在太平洋地區遭受航空兵力與後勤基礎設施的災難性損失，且仍無法避免一場估計高達10兆美元、約占全球GDP近十分之一的全球經濟衝擊。

不同於傳統的桌上兵棋推演，《TIDALWAVE》使用AI模型進行數千次模擬，追蹤平台、彈藥與燃料損失如何隨時間累積，並在衝突初期引發連鎖性的作戰失效。

隸屬第151攻擊戰鬥機中隊（VFA-151）的一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機，自林肯號航空母艦在太平洋海域起飛，強化美軍於印太地區的前沿部署海軍航空戰力與整體戰備態勢。（圖／翻攝自X平台 @INDOPACOM）

美政府高層要求刪減內容

報告作者指出，這套AI模型完全是採用開放來源資料，包括政府、學術、產業及商業資訊。即便資料都是公開來源，一名傳統基金會發言人表示，這項報告曾展示給「高層國家安全官員」，對方要求在對外發布前，將部分具體內容以黑色塗抹方式刪除。未刪節版本已提供給獲授權的美國政府單位供內部使用。

不過，就算有刪除，報告仍清楚說明美軍可能多快達到崩潰點，以及為何此類衝突將帶來全球性後果。

美國防部發言人拒絕評論有關《TIDALWAVE》發布過程的討論，但補充表示：「國防部不背書、不驗證、也不裁定第三方分析，也不就假設性的衝突模型公開發言。一般而言，我們嚴肅看待任何在彙整或情境化後，可能對作戰安全產生影響的資訊保護。」而白宮則未回應此事。

那麼報告說什麼呢？以下為報導整理的重點：

報告重點：初期勝負見分曉

根據報告，在高強度衝突中，美軍達到「絕頂點」（ｃulmination）所需時間，將不到中國的一半。

所謂「絕頂點」，是指一支部隊因平台、彈藥或燃料損失，而無法繼續執行作戰的時點。

報告明確指出，美中戰爭的前30至60天，將決定戰爭的長期形態與結果。飛機、艦艇、燃料吞吐量與彈藥的早期損失會迅速累積，且無法在具有作戰意義的時間尺度內補回。

結論指出，美國目前並未具備在印太衝突中，保護並持續支援聯合作戰部隊的能力。因為快速的平台損耗、脆弱的後勤體系、過度集中的基地配置，以及不足的工業動員能力，將共同迫使美軍過早達到作戰崩潰點。

美國海軍陸戰隊第3陸戰師（3d Marine Division）的陸戰隊員，於日本富士營區執行「富士毒蛇 26.2」（Fuji Viper 26.2）演習期間實施傷患後送（CASEVAC）操演，整合航空與地面部隊，強化第一島鏈範圍內的醫療應變能力與聯合作戰戰備。（圖／翻攝自X平台 @INDOPACOM）

報告重點：美空中戰力暴露中國飛彈打擊範圍

報告警告，美軍對少數大型、集中的前沿基地高度依賴，尤其是日本與關島，會讓美國空中戰力極易暴露於中國的飛彈打擊之下。

在多種情境中，部署於主要前沿基地的美國與盟軍航空器，有高達90%在衝突初期即於地面被摧毀，因跑道、燃料庫、指揮設施與停放中的飛機會同時遭受打擊。

美國國防部指出，中國的部分洲際飛彈已可打到海外美軍基地，不排除用於干擾美軍在亞太地區衝突中的部署。（圖／翻攝自美國國防部）

報告重點：美彈藥數日內短缺

報告指出，美國關鍵的精準導引彈藥，包括長程反艦飛彈、空對空攔截彈與飛彈防禦系統，會在主要作戰開始後5至7天即開始短缺。

多數情境下，這些關鍵彈藥將於35至40天內完全耗盡，使美軍無法維持高節奏作戰。

報告點出，燃料被視為所有弱點中最具決定性的一項。報告特別區分一點：在多數情境中，美軍並非「沒有燃料」，而是在敵火威脅下失去運輸燃料的能力。

中國軍事學說明確將攻擊後勤船隻、港口、管線與補給油輪列為優先目標。即便只是有限的油輪損失、港口干擾或管線中斷，也足以讓燃料吞吐量跌破可存活水準，迫使指揮官大幅削減空中與海上行動，即便整體燃料庫存仍充足。

中國軍事學說明確將攻擊後勤船隻、港口、管線與補給油輪列為優先目標。（圖／翻攝自東部戰區微博）

報告重點：中國可撐更久

根據報告評估，在模型假設下，中國相對能夠持續高強度作戰數月之久。

因為中國關鍵彈藥庫存在主要作戰20至30天後開始消耗，但透過替代效應，其作戰持續能力可延伸至數月，遠超過美軍達到作戰絕頂點的時間。

報告重點：10兆美元全球經濟衝擊

戰爭的後果當然遠不止於戰場。

遭刪節的報告結論認為，一旦台灣衝突爆發，美國極不可能阻止大規模的全球經濟衝擊。

航運航道中斷、關鍵基礎設施遭摧毀，以及台灣半導體生產的崩潰，估計會引發約10兆美元的全球經濟震盪，並對金融市場、製造業與全球貿易造成長期連鎖影響。

報告重點：以戰時規模重建美工業基礎

該報告發布之際，正值外界多年來對美國軍事戰備與工業能力的憂慮持續升高，而中國則正在快速擴張其海軍力量與造船能力。

美國海軍艦隊規模低於規劃目標，美國造船廠面臨人力短缺、設施老化與長期延誤；與此同時，身為全球最大造船國的中國，持續在新艦建造數量上超越美國。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其他軍方領導人已承諾，將五角大廈的工業能力轉入「戰時狀態」。

報告重點：美嚇阻力面臨風險

《TIDALWAVE》警告，或許最令人警惕的是，印太地區如此規模的損失，將使美國無法有效嚇阻或回應全球其他地區的第二場重大衝突。

一場台灣戰爭可能為俄羅斯、伊朗或北韓等對手的後續侵略行動打開大門，從根本上動搖全球安全秩序。

報告直言不諱地評估：現有五角大廈計畫與國會撥款進度過慢、過於零散，且規模不足，無法應對挑戰的嚴重性。在許多情況下，修補關鍵弱點所需的時間，甚至超過衝突可能爆發的時間表。

報告重點：呼籲改善事項

為避免作者所稱的「戰略性失敗」，報告呼籲美國國會立即：擴充彈藥庫存、 強化燃料儲備與配送基礎設施、加固並分散前沿基地、加速後勤與持續作戰改革。

解放軍PHL-191「箱式遠程火箭炮」。解放軍東部軍區微博

作者警告，若不迅速行動，美國恐將在結構性準備不足的情況下，捲入一場既無法有效作戰、也無法長期支撐的衝突。

隨著情報警告顯示，中國可能在未來十年結束前，對台灣採取行動《TIDALWAVE》提醒，彌補這些缺陷的時間與機會正在比華府準備的速度還快消失。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

共軍新年度演習！重點鎖定反制「自殺無人機」 恫嚇台灣意味濃

中國若攻台代價高！美智庫：10萬解放軍傷亡、國際承認台灣獨立

一圖看懂／共軍飛彈庫急擴張 如何威脅台灣甚至美國本土？

用軍演提振軍心？解放軍高層大清算甫落幕 東部戰區司令員還沒坐熱

