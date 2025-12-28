AI冒名醫師賣藥影片猖獗 衛福部：擬強制實名揭露執業資訊
糖尿病是細菌感染，可以被治癒？網路上出現好多則冒充北榮、台大醫師的影片，宣稱北榮已經找到革命的療法，三個月內就能讓病患痊癒。衛福部表示，將研議未來醫師若在網路平台發表衛教等言論，需適當揭露自己為合法執業醫師，避免混淆視聽，導致民眾健康權益受損。
Youtube近期出現影片，宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇，一名自稱「陳志明」拍攝多則糖尿病衛教影片，宣稱台北榮總研究發現，糖尿病的元兇可能不是胰島素阻抗，而是腸道菌失衡引發胰島素阻抗；有說，患者接受台大醫院的革命性細菌療法、專業牙周病治療、補充特定益生菌後，奇蹟康復。
台北榮總表示，近來AI興起，自從上次有人仿冒院長陳威明賣藥、精神病患出院可獲得紀念杯等，屢屢冒名榮總，傳遞似是而非消息，除了妨礙名譽，民眾健康權益也容易受損。
台大醫院表示，院內並無名為「陳志明」醫師，相關訊息皆非本院所屬，請民眾務必提高警覺。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅則呼籲政府出面管一管，避免民眾受騙亂買藥。
衛福部次長林靜儀表示，根據國內醫師法第7-2條規定，非領有醫師證書者不得使用醫師名義，以保障民眾權益。該頻道為虛擬人物，並非醫師，但背後製作該虛擬人物的人是否為醫師，若不是，就有觸法疑慮。至於影片的言論已經違法的話，經民眾檢舉，如內容有公開廣告宣傳藥品，就是違法。
林靜儀表示，目前美國醫師若有開設頻道，進行醫療行為評論或是做醫療健康，該頻道說明欄中，會特名說明為合法執業醫師。我國將研擬，參考美國做法，可由衛福部和數位發展部、youtube頻道業者共同討論，未來醫師若有衛教宣導時，就必須在該頻道有合法、合理的揭露，以避免民眾混淆。
林靜儀強調，過去沒有太多虛擬人物，如今卻有越來越多假冒醫師名義，或是宣稱自己是醫師的影片，過去有醫師以筆名發表文章，但透過媒體查證，多可知道是哪位醫師，如今這些AI頻道到底背後是否為醫生，很難查證，假若不是醫師，卻創造虛擬人物發表不實言論，就可以有醫師法解釋處理的空間。
