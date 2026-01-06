AI分析結合Femas HR系統 「越洋管理罷工風險」預測一把罩

鋒形科技



台灣雲端人資系統領導品牌鋒形科技(FemasHR) 攜手中國文化大學勞動暨人力資源學系舉辦年度人資軟體提案競賽，共同創辦人暨執行長李佳鴻今(6)日指出，最大亮點是將AI分析功能結合Femas HR系統，提案「離職人員預測分析、人才留任及特質分析」功能，未來可望應用在「越洋管理罷工風險」預測上。

隨著AI浪潮全面衝擊職場，企業對永續治理(ESG)與多元平等共融(DEI)的實踐已不再是選項，而是生存剛需，鋒形科技與文大勞動系的產學合作已邁入第三年，這次人力資源軟體應用提案競賽更是將「生成式AI應用」、「ESG數位治理」與「DEI職場友善」列為核心評分指標，試圖探討數位轉型下的人才新樣態。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊表示，在此次競賽中，更有學生隊伍大膽提案，將AI分析功能結合Femas HR系統，開發出「離職人員預測分析、人才留任及特質分析」功能，透過大數據模型分析員工出勤、績效波動、考核紀錄，協助企業人資主管預先啟動關懷機制，透過AI技術降低企業招募、留任培訓成本。

鋒形科技與文大勞動系的產學合作，從2024年一開始的系統導入教學，到2025年協助文化勞動系登上太平洋鄰里協會(PNC)年會，發表「AI人資研究成果」，雙方在2026年的合作範疇，則是從基礎教育延伸至前瞻研究。

李佳鴻表示，從台商在越南的數位轉型經驗可以看見，高度在地化且具備AI分析能力的系統，是企業穩健經營的基石，過去，人資系統被視為紀錄行政流程的工具，但在AI時代，系統必須進化為預測與輔助決策的羅盤。

杜俐芊強調，「勞工權益維護」與「多元共融」已成為衡量企業ESG績效關鍵項目，ESG裡「S(社會責任)」的核心就是人，透過這次競賽，學生們主動將DEI元素納入提案，例如設計如何透過系統自動檢核招募過程中的性別平權，或是如何為不同文化背景的員工(如越南台商當地勞工)提供更直覺的請假與申訴管道。

鋒形科技產品設計部主管陳志倫則是觀察到，新世代人才對行動化、直覺化的操作界面，有著極高的敏銳度，符合Femas HR強調的「無痛上手、一站式管理」產品理念，尤其是學生提案中，有許多關於AI助手的UX(使用者體驗)設計構想，非常值得參考，「他們不僅要求功能強大，更要求『好用』，這激勵了鋒形科技研發團隊在未來迭代系統時，要更貼近Z世代數位原住民的使用習慣。」

