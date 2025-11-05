AI判毒錯誤率99.989%！王世堅痛批：花上億建制變烏龍系統

立法委員王世堅5日在立法院質詢時，針對毒品查緝問題提出嚴厲批評。他指出，新型毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）已透過電子煙大量滲透青少年族群，根據教育部委託國健署調查，全國55萬名高中職生中有6.5%使用電子煙，國中生約有1.7萬人，合計超過5.2萬名學生可能接觸這類毒品，情況相當嚴峻。

更令人震驚的是，關務署民國110年花費1億多元建置的「人工智慧輔助緝毒系統」，效能極度低落。王世堅調閱數據發現，該系統判讀4256萬件行李中，警示有毒品的高達522萬件，但實際查獲僅124件，錯誤率竟高達99.989%。王世堅當場質問：「有這麼烏龍的系統嗎？」並質疑是否涉及官商勾結。

廣告 廣告

關務署長坦承系統誤判率確實較高，說明目前AI是透過學習過去藏毒方式來判讀，而非直接辨識毒品種類，因此錯誤率偏高，正在改善中。但王世堅不滿意這個答覆，他強調傳統緝毒犬、X光檢測及有經驗的關務人員觀察，都比這套AI系統有效得多。

王世堅進一步指出，關務署每年還要再編列6000至7000萬元預算，增加辨識肉類製品、電子煙、加熱煙、成捆紙鈔及特定農產品等五項功能。他質疑：「光一項毒品誤判率就這麼高，何來信心增加其他項目？」要求關務署加緊與工研院合作改善系統，否則只是浪費公帑、製造困擾。

更多品觀點報導

光電開發疑涉黑道介入 立委張啓楷籲經濟部正視居民陳情

台灣人體生物資料庫X高市府X高醫 建構AI國家主權 打造健康台灣

