AI利多撐腰！新台幣連二紅、穩住31.5元 耶誕前夕亞幣走勢分歧

隨著投資人對AI需求前景轉趨樂觀，美科技股大漲，台股延續漲勢，新台幣匯率再度以升值開出，外資持續雙向操作，偏匯入較多，出口商見到價格不如預期，賣壓情緒湧現，早盤再見31.4字頭，午後外資轉向，進口商也有進場，在買賣力道拉扯下，匯價面臨31.5元保衛戰，終場收31.508元、升1.5分，連續兩日收紅，總成交值14.49億美元。

美股在耶誕連假前夕的縮短交易，由於美光發布亮眼財測，加上美國晶片大廠輝達（NVIDIA）計畫在2月中旬前出貨旗下第二強大的AI晶片H200，投資人樂觀情緒升溫，美股三大指數收紅，美元指數則是滑落至98邊緣，日圓強勢反彈，人民幣中間價創新高，但韓元則下挫。

匯銀人士表示，台股雖然延續漲勢，今日上漲160.83點，三大法人合計買超18.88億元，但外資賣超81.99億元，新台幣匯率一早以升值開出，外資呈現雙向操作，出口商則趕在31.5元附近出脫美元，推升匯價由黑翻紅，盤中最高觸及31.485元，午後外資匯出較明顯，匯價再度回落至31.5字頭，央行僅提供流動性調節，收盤升1.5分。

匯銀人士指出，本週即將進入耶誕連假，美股雖然收紅，但交易量偏低，台股也有類似的情況，外資顯得意興闌珊，在雙向操作之下，匯市波動幅度較窄，高低差約在6分左右，匯價從貶值轉為升值，但幅度並不大，況且，近期亞幣的走勢分歧，人民幣和日圓偏強，但韓元則是續貶，各有表現，新台幣將在31.5元附近震盪。

根據央行統計，美元指數下挫0.51%、歐元上揚0.43%，主要亞幣走升，日圓大漲0.91%、星幣升0.36%、人民幣漲0.16%、新台幣小升0.05%，僅韓元跌0.20%。

