AI利多 台灣GDP成長上修至7.37％

總統賴清德。(劉祐龍攝影)

行政院主計總處公布最新經濟預測，將今年經濟成長率（GDP）大幅上修至7.37%，創下金融海嘯以來近15年新高，並預估明年仍可成長3.54%，人均GDP可望站穩4萬美元以上。





總統賴清德表示，台灣在全球景氣不確定下，仍能交出亮眼成績，是全民與產業共同打拚的結果，但執政使命是「要把好看的數字，轉換成人民有感的日常生活」。





主計總處說明，此次上修主因是人工智慧（AI）相關需求遠超預期，帶動晶片、伺服器及零組件出口暴增，今年商品出口規模估達6249億美元，明年上看6644億美元，伺服器零組件出口金額近年更出現倍數成長。



展現台灣在AI硬體供應鏈的領先優勢。主計長陳淑姿形容當前景氣為「穩健上升」，官員並認為AI拉貨效應明年仍將持續。

廣告 廣告





在物價方面，主計總處預測，今年通膨率約1.67%，明年降至1.61%，為近年相對溫和水準。



賴清德表示，物價平穩、經濟成長是好事，但政府更要確保經濟果實可以「為全民共享」。他指出，行政院已通過所得稅及貨物稅減稅方案，預計近700萬戶可受惠，並搭配普發現金等措施，盼進一步減輕家庭負擔、刺激內需。