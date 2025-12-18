AI利潤追不上燒錢速度！蔡正元看兩巨頭股價下滑：這類資料中心恐被淘汰

市場上有關AI泡沫的擔憂，近期持續拖累博通（Broadcom）和甲骨文（Oracle）的股價表現。對此，前立委蔡正元在節目《大大平評理》分析，美國科技巨頭的股價近日持續下挫，反映AI的高額投資成本與實際獲利成長之間存在落差，他認為，AI的應用還沒被廣泛使用在各行各業中，長期而言仍看好AI資料中心的發展。

蔡正元分析，博通雖被認為有機會受惠於Google自研TPU晶片，然而最大的問題在於買家只有Google一人，使得Google能夠將價格壓得極低，導致博通的投資金額龐大，但利潤成長數字不如預期。而在製造端面對擁有眾多客戶的台積電缺乏相對應的議價優勢，導致成本無法有效降低。

蔡正元表示，甲骨文作為AI基礎建設服務商，同樣面臨投資成本龐大、負債比重極高的挑戰。AI現在的問題在於需求面還沒跟上，導致資本的投入龐大，但財務健全度和獲利期待都沒有達到投資人預期。蔡正元同時指出，在Google發布最新版本的Gemini3 pro以及flash版本後，有收入的財務支撐，仍然看好TPU的未來發展。

對於高盛警告AI資料中心恐以悲劇收場，蔡正元認為，人類永遠需要AI算力中心，關鍵會在最後誰能夠在激烈的市場競爭中活下來，且屆時AI資料中心的競爭不僅限於美國國內，而是與全世界的市場競爭，價格太貴或速度太慢的資料中心將會被淘汰，AI未來應用可能將會決定資料中的發展，只是目前還沒有人知道要怎麼運用AI。

