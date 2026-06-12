AI前景熱 人才瘋進科技業不一定能做久
人工智慧（ＡＩ）產業當道，科技業高薪也帶動人才流動。人力銀行表示，科技業為了搶人，給的薪資很高，也吸引人才往科技業前進。在少子化人力吃緊情況下，多數人往科技業前進，自然讓低薪或勞動條件欠佳的服務業缺工更嚴重，很多行業未來必須仰賴外籍生或引進移工。不過，專家也示警，很多人想進去科技業當研發或工程師，但想去不一定進得去，進得去不一定做得久。
一○四人力銀行去年發布十大職場趨勢變化，人才板塊流動已然相當明顯。
新鮮人最愛的職務中，二○二○年還以門市營業為首，其次是行政總務，餐飲排名第三。但二○二五年排名反轉，雖然行政總務高居第一名，但比率大減六個百分點，門市營業更減少十三個百分點，排名第四；餐飲工作排名掉到第六，大減十個百分點，反觀工程及研發躍居第二、軟體工程師衝到第三。
一○四人力銀行職涯永續長王榮春表示，產業前景會牽引人才流動，目前來看，工程、研發等職缺不斷增加，薪資也往上走，今年資訊軟體缺口將近廿萬人找不到人，儘管很多大專院校成立半導體學院，很多職訓機構也開各種課程，但台灣ＡＩ產業鏈從上游、中游到下游都要人，大部分業者都搶著要擁有即戰力的理工人才。
王榮春強調，科技業為了搶人才，給的薪資很高，起薪平均四萬元，若是資訊、半導體業平均起薪更到五萬，如果是工程及研發，薪資達五萬六千元、甚至更高。
不過，王榮春也說，大家不要只因為薪水高就往科技業，有可能做不來也做不久，很多事如果沒有投入的熱情，不一定會卓越。雖然目前ＡＩ很火熱，人才一定會傾斜，但未來時勢也可能改變，例如，西元兩千年因為王品集團成為人氣王，各校增設很多餐飲科系，目前就很辛苦。因此，他建議，年輕人不要完全捨棄自己的興趣，若缺乏工作熱情，等到環境出現變化，屆時可能雙重損失。
中央大學人力資源研究所兼任副教授辛炳隆說，目前就業市場非常傾斜，現在薪資差距不斷擴大，會改變很多人的求職傾向，但是很多人想要進去科技業，不代表求職行為一定改變。倒是因此造成服務業更缺工，低薪職務必須要加薪才能找到人，將薪資拉高，這是好事。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣產業供應鏈是外銷導向，科技業、製造業比較賺錢，因此，現在很多學生從求學階段就傾向理工組，情況已經非常極端，這從大學分發申請入學公布情形就可以印證；但是，理工人才不一定上市櫃企業全部埋單，很多企業很在意學歷，一定要碩士學歷，不是人人都進得去科技公司。他也擔心高中生一味搶進理工組，等到以後大學畢業或進職場，理工人才會不會已經過剩？
楊宗斌表示，人才往科技業集中，當然會排擠其他服務業工作，尤其是餐飲、量販、流通等低薪服務業，在少子化原本就勞動力不足情況下，人力更加吃緊，未來，藍領工作領域可能要靠外籍生及移工填補。
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