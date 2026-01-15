AI創新百強榜單大公開》鴻海、中信銀…100個突破瓶頸的idea給你前進靈感

台灣企業用AI到底用到什麼程度？全台第一次《AI創新百強》企業大評選一次揭開它們的進度，不只鴻海、中信銀、信義房屋，從煉鋼、造飛機、炒菜到賣枕頭的都入榜！ (來源：Dreamstime/典匠影像・李佳靜設計)

撰文者：何佩珊 製作人：劉佩修

ChatGPT點燃的AI大爆發邁入第4年，如今存在更多AI泡沫化的隱憂。

但即便是最早以「6,000億美元問題」點出AI泡沫疑慮的紅杉資本合夥人卡恩（David Cahn），也絲毫不懷疑AI的影響力：「炒作的消退對基本面幾乎沒有影響。」他認為AI發展的下一階段，需要扎實的努力、卓越的創意、過人的韌性，才能真正實現AI對經濟的徹底轉型。

「台灣AI普及化比想像還高！」

從煉鋼、紡織到炒菜、賣枕頭都在用

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在2026年AI展望中提醒，與其執著於「AI垃圾」（AI slop）的爭辯，「我們該如何形塑它對世界的影響？」才是更重要問題。

這些言論都說明，AI應用落地的重要性更甚以往。

回到台灣，難道我們真如外界所評價的，只會做AI硬體，但軟體一團糟嗎？

為理解台灣企業AI導入程度，商周舉辦首屆《AI創新百強》徵選，在數百件參賽個案中看到，從煉鋼、紡織到造飛機；從賞屋、炒菜到賣枕頭，不論製造、金融還是服務業，百工百業都開始使用AI，並在生產、行銷、人資、研發、財務、資訊等6大領域落地。

商周參考麥肯錫、IDC、MIT、AI Singapore等多家國際研調機構與學術組織的研究和指引，並參酌專家意見後，根據AI應用程度，從單點的生產力提升，一直到更上層的跨部門決策、核心商業模式顛覆、AI飛輪的形成，設計出「企業AI應用5等級」衡量表。

觀察此次參賽者，多數企業從第1級、用AI提升單點工作效率階段，進入將AI導入部門流程的第2階層；領先群企業，大多已經踏上第3級，實現跨部門AI決策；極少數企業則是正在前往第4級的路上。

優勢企業共通點：發展AI的信念

電子、金融業領先，傳產在拚活下來

簡立峰評估，這次百強企業約7成在第1、第2級，約2成進入第3級，不到1成進軍第4級。

從各等級分布可發現，電子製造業和金融業是走得比較快的2個族群。簡立峰認為，台灣電子製造業跟著輝達、Google等科技巨人一路向前跑，「站在巨人的肩膀上」，論AI技術和觀念，都相當領先。

不同於電子業在世界拚第一，他觀察，傳產業者普遍在拚的，是活下來；從傳產業參賽的AI選題可以發現，多數企業聚焦在解決「師傅老了、機器也老了」的老化和知識斷層問題。

這次評審在領先企業身上，看到一項明確的共通特點：領導者決心。

此次在製造業組拿下白金獎的李長榮化工，就是一個具體實例。

李長榮化工資訊長顏心德直言，傳產要招募和留住AI人才都不容易，但在該公司最高領導者大力推動下，他們並未放慢AI投資的步伐，此次李長榮化工總裁李謀偉親自出席《AI創新百強》決選簡報，也展現他對發展AI的強烈信念。

這點也是在鴻海、奧義賽博等領先企業身上可以看到的明確特徵。

領導者的決心，比投報率更重要

為何企業砸錢拚AI？「不砸活不了」

《AI創新百強》評審、BCG台北分公司董事總經理暨資深合夥人徐瑞廷強調，如果現在忙著在投報率打算盤，很可能會在未來輸掉這一仗。他主張，在這個階段，企業領導者決心比投資報酬率（ROI）更重要。

可以說，這實際上是一次產業版圖大洗牌的機會，也可能是企業的殊死戰。

「美國的幾大企業CEO，每個人都拚命那個資本支出，幾百億、幾千億這樣去砸，那為什麼他們會這樣子？因為他們砸下去呢，可能會死，但是不砸這些錢，他一定活不了！」《AI創新百強》評審、資誠會計師事務所前所長張明輝表示。

無論是個人還是企業，決定你在市場排序的關鍵，不僅是會不會用AI，而是敢不敢勇於跨出舒適圈，用到自我顛覆的程度，這才是能不能進入前1％的關鍵。

「AI創新百強」完整封面故事，為全台第1次企業AI實戰進展大盤點，除收錄包含大型、中型企業及小型新創的榜單，還深入介紹鴻海、中信銀、李長榮化工、信義房屋、資安新創奧義賽博，如何帶動90萬員工AI升級、致力實現傳產困難的關燈工廠、打動超級業務員和黑手老師傅投入的故事，並從AI國力報告排名，回頭檢視台灣競爭力該努力的方向。

