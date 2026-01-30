AI創新百強》20億公頃農地澆水、增產靠它，悠由數據AI監測平台打進32國

你想得到，一家創辦不到七年、員工僅二十名的台灣小新創，正在為國際農企業、政府組織監測超過二十億公頃、全球約六分之一耕地面積的農田嗎？

他們是悠由數據（DATAYOO），提供農作物監測平台，打入中南美洲、東南亞等三十二國；二○二四年受邀參加世界貿易組織（WTO）論壇，是全台首家受邀出席的農業新創。





目前，他們的訂閱用戶超過兩萬名，約五成營收來自海外政府與大型農企業。主要客戶有地瓜供應商瓜瓜園、斯里蘭卡最大綜合型農企業Hayleys、中美洲農牧保健組織等。

廣告 廣告

悠由提供的服務，是用衛星光譜數據結合AI演算法，只要農夫與農企業管理者手機連上網，就能掌握該農田土壤含水量、植株含氮量等，幫助精準灌溉、預測產量、預防病蟲害擴大等。





把數字視覺化，農民也秒懂

商周《AI創新百強》評審之一、台灣大學生物產業傳播暨發展學系兼任助理教授王志文認為，悠由的優勢在「數據轉譯」，將艱澀資料視覺化，幫助農民能更直覺的判斷鳳梨田哪裡缺氮肥、如何處理，解決多數廠商「只給數字卻增加困擾」的痛點。

悠由的商業模式採訂閱制，有三種付費版本，費用根據數據解析度、監測頻率等調整。

這家小公司如何槓桿出大資源、打國際市場？

關鍵在談判力。悠由數據創辦人暨總經理吳君孝的技術專業是資料科學，但在經營面，他更擅長提出未來構想吸引合作對象與企業埋單。

例如二○年，吳君孝看衛星產業即將跨過商轉門檻，美國矽谷都在討論太空經濟，他便決定轉型，從協助農夫在田間安裝氣象站、感測器，蒐集分析數據的智慧農業新創，變成不須倚賴硬體設備，只要有衛星光譜數據結合AI演算法，就能預測產量等「全球皆可算」的農業AI解決方案公司。

但這不容易，衛星數據要價不菲，一年訂閱費用高達上千萬元。

為了用更低成本取得，吳君孝直接寄信到美國衛星影像公司行星實驗室客服，向對方提案「串流訂閱制」方案，希望任務型採購能轉換成只須支付年費，就能取得全部或特定區域衛星數據的串流訂閱制。但對方婉拒。

吳君孝不放棄，開始在信中「軟硬兼施」，邊反映程式漏洞，邊提出改善建議，證明悠由不是在舊規則裡與其他業者爭利，而是為雙方的未來造局。

二一年，他們在國際獲獎，行星實驗室改派亞太區高層與他會面。過程中，吳君孝不討論價格，而是討論衛星影像公司的轉型策略。

他和對方建議，如果開放更多計費方式，會吸引更多產業、創造更多應用，增加衛星影像公司的事業觸角與競爭力。經過一年的努力，他成功說服對方，開啟從未有過的串流訂閱制服務。

不只如此，吳君孝還能讀出客戶問題背後的問題，創造悠由與同業間的差異。

例如，許多農企業看到悠由的產品會直接聯想到「解決病蟲害問題」。但為了做出區隔，吳君孝會站在企業主、管理層的角度，不做單點行銷，而是以全局角度思考，對方最在意什麼？是為農夫解決田間的病蟲害問題？還是預測採收時間，幫助提高如青花菜保鮮期內的工廠稼動率？後者能增加更多收益。

悠由不僅挑對論述談合作，也用AI建立一套青花菜模型，讓青花菜從種植到收成的每個環節，都精準監控與優化。在瓜地馬拉案例中，他們幫助對方找出最佳播種時間，不僅提高農民三二％產量，也幫農企業提前判斷價量供需，進行更合理的商業議價。

在一次次談判中，他也體認到，大企業講求門當戶對，須對應不同身分講不同的話，才能取得成果，所以，他甚至一人扮演多種角色。

例如，他曾遇見一家日本公司總經理在他結案報告後，驚訝問他：「原來，從頭到尾（與不同部門溝通的）都是你嗎？」他笑而不語。

悠由的發展凸顯一件事，小公司爭取資源，光有產品力不夠，必須充分理解合作方與客戶需求，善用談判力，才能爭取更大的國際舞台。

更多百強企業得主案例

請見《AI創新百強》官網

https://bwnet.pse.is/8kbmbw

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

砸錢了，但56%的CEO沒看到AI提升業績！漏掉這3件事最要命



川普為什麼非買格陵蘭不可？



浴室門竟是大錢坑？揭密飯店「無門化」背後美學與成本真相



兒子爬101、她爬酋長岩！霍諾德的73歲母親：人生沒有太晚開始這回事



