AI創業時代來了 2026台北加盟展開幕

業主紛紛祭出展場限定、超殺加盟優惠，吸引民眾踴躍參與，擠爆現場諮詢區。(圖：上聯國際展覽提供)

▲業主紛紛祭出展場限定、超殺加盟優惠，吸引民眾踴躍參與，擠爆現場諮詢區。(圖：上聯國際展覽提供)

全台最完整的創業生態鏈「2026第18屆台北國際連鎖加盟創業展」將於6月12日至15日在台北世貿隆重登場，從品牌加盟、開店設備、原物料供應、到員工培訓，提供一條龍式整合。面對當前缺工海嘯與數位轉型浪潮，今年展覽亮點滿載，網羅築間、麥味登等指標餐飲巨頭參展，美容業、服務業更全面導入AI智能科技與無人營運模式，為創業者提供最全面的數位即戰力與未來商機布局。不僅立足台灣，更要放眼世界！今年10月台灣即將舉辦引領全球產業趨勢的「世界暨亞太加盟連鎖年會」，匯聚國際資源，引領創業者全面掌握國際化與跨境創業的最新趨勢與商機。

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今年多家品牌推出「AI智能科技」服務與加盟方案。因應醫療環境優化，日羿智能推出AI智慧病房，提升病患安全；迎合無人經濟趨勢，「Touch Cafe」與「宇宙雜貨機」則帶來最前線的智能自動販售與盲盒創新體驗，為創業者提供全新解方；派派APP則結合AI即時媒合，快速找到所需人力，有效解決人力痛點。從智慧點餐、無人商店管理、到大數據精準選址與工作媒合，參展廠商紛紛展示如何將AI技術，落地轉化為幫創業老闆省人力、降成本、提產能的「即戰力」工具。這不僅宣告加盟產業正式邁入數位轉型新時代，也展現了台灣餐飲與零售業強大的科技軟實力。

早午餐巨頭「麥味登」與「拉亞漢堡」推出最高獲利效能的加盟方案。把「集客」這件最難的事拉回總部，讓加盟主能把心力留在現，拉亞漢堡用品牌、聯名與會員系統先把客人帶到門口，加盟主把時間和心力留給每一份餐、每一位客人。

人氣火鍋品牌「築間」，繼港點、牛肉麵等多元品牌，今年為搶攻養生市場引進韓國米其林蔘雞湯品牌，更首度開放加盟，持續吸引投資創業者目光。手搖飲連鎖一級戰區更是熱鬧非凡，「鮮茶道」、「Mr.Wish」與「Tea Top」各大茶飲龍頭紛紛祭出加盟金下殺、原物料贊助、智能設備引進等限定優惠，展現強大的吸金軟實力。從經典早午餐、火鍋經濟、國民手搖飲到新潮無人店，指標餐飲品牌齊聚一堂，不僅滿足多元創業需求，更以完善的總部支援與創新模式，帶領加盟主精準搶攻百億餐飲商機。

現代人生活節奏緊湊，高壓、高通膨之下催生出渴望短暫逃離、善待自己的「Me-time（專屬自我）時光」。這股趨勢明顯反映在非餐飲類的加盟詢問度上。無論是主打輕鬆無壓體驗，高CP值、絕不推銷的別丟臉美膚專門店、標榜沉浸式舒壓的移花宮古法頭療，或是幫消費者解放雙手、省下家務時間的智慧洗鞋洗衣洗包服務，都是幫助現代人「創造、享受 Me-time」的超級救星。而毛利高、無油煙、客群穩定更成為「懶人療癒商機」的最大優勢，也是今年創業者最看好的新興藍海。

6月13日將舉辦「國產鮮乳創意調飲暨甜點競賽」，將濃醇的國產鮮乳化為視覺與味覺的精緻藝術品。而「地獄神廚挑戰賽」更邀請到國宴主廚阿基師重磅現身，他不僅將大秀獨家料理絕活，更將親自坐鎮評審席，以最嚴苛的標準進行點評，看誰能過關斬將，獲得3萬元獎金。一系列精彩活動，正是為了迎接今年7月正式上路的「鮮乳新制」！主辦單位期盼透過高規格的競賽與大師加持，強力推廣在地乳品，展現國產鮮乳無可取代的純淨風味。除了專業職人對決，另一大吸睛亮點為6月14日舉辦具趣味與話題性的「盲喝吧！手搖挑戰賽」！現場將考驗民眾對茶湯與風味的敏銳感官，帶領全民一同參與這場年度手搖盛宴。從職人級的鮮乳創意激盪，到全民同樂的盲喝挑戰，主辦單位邀請全台民眾與美食愛好者親臨現場觀賽，體驗最熱血的全民活動！