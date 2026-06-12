AI功耗飆升推動散熱革命！水冷與封裝成產業主流 4檔受惠股吃香
生成式AI快速普及，帶動資料中心算力與晶片功耗同步攀升，傳統氣冷散熱架構已難支撐需求。產業正加速轉向水冷與封裝層級散熱技術，相關供應鏈可望迎來新一波成長動能。
生成式AI與大型語言模型快速發展，帶動4大雲端服務供應商（CSP）持續加大AI伺服器與資料中心基礎設施投資。然而，舊有氣冷散熱規格已難以滿足新一代GPU（圖形處理器）與ASIC（特定應用晶片）的高功耗需求。
以代表性產品為例，輝達（Nvidia）GB300功耗約1.4kW（千瓦），Vera Rubin（VR200）約2.3kW，未來Rubin Ultra甚至將突破3.5kW。在高功耗趨勢下，散熱基礎設施勢必升級至全水冷架構，以支撐高密度機櫃運行。
功耗突破3kW 散熱深入封裝層
下一代AI伺服器散熱主流技術，將以水冷散熱（如冷板、分歧管）與封裝層級的微通道冷卻蓋（MCL）為核心，可大幅提升熱傳導效率，滿足極端高溫環境需求。
當晶片功耗進一步突破3kW以上時，散熱架構將不再只是機櫃或模組升級，而需將MCL直接整合進晶片封裝結構內部，以縮短散熱路徑、降低熱阻並提升溫度均勻性。
新散熱技術導入時程逐步清晰。GB300已於去（2025）年第4季小量出貨，VR200將於今年下半年量產，而最高階的MCL技術，則預期在2027年下半年率先導入Rubin Ultra。
除輝達外，終端應用亦擴及各大CSP自研ASIC平台，包括Google TPU、亞馬遜雲端運算服務（AWS）Trainium與Meta MTIA等，顯示散熱需求已全面擴散。
在材料方面，為提升水冷散熱的垂直熱導率，新一代設計將TIM2（熱介面材料的一種）改為採用石墨與銦的複合材料（VInGr）。然而，銦若直接接觸銅底座，易產生金屬化合物並導致接觸面脆化，因此水冷板需增加鍍金製程，以確保黏著性與長期穩定性。
此一變化將使水冷板單價提升約10%。同時，鍍金製程具高門檻，包括製程毒性高、環保牌照取得困難，以及對厚度與檢測精度要求嚴格，使具備量產能力的廠商相對稀缺。以下整理4家關鍵供應鏈廠商的布局與成長動能。
▋奇鋐 水冷整合一條龍
奇鋐（3017）具備水冷散熱系統一條龍供應能力，為美系CSP大廠ASIC與GPU水冷板核心供應商，產品涵蓋散熱模組、機箱、系統組裝、水冷板與分歧管。目前已切入輝達GB300、VR200，以及Google TPU與Groq LPU平台。
產能方面，該公司正積極擴充越南廠，機櫃、水冷模組與分歧管產能將呈數倍成長。其中，分歧管預計於今年下半年開始放量，Google TPU V8水冷板則預計於今年第3季供應。展望2026年，水冷營收占比可望提升至55%，成為主要成長動能。
▋雙鴻 液冷版圖再擴張
雙鴻（3324）為伺服器液冷技術領先者，產品涵蓋水冷板、分歧管、記憶體水冷板（DIMM cold plate）與機櫃型水對水冷卻分配單元（in-row CDU）。
該公司已穩固既有大客戶，並成功切入AWS供應鏈，應用由GPU運算擴展至ASIC運算與交換領域。CDU已於2026年第1季小量生產，第2季開始放量。高技術門檻冷水板則預計第2季小量出貨、第3季放量。
隨著GB300產線轉移至泰國後效率瓶頸逐步排除，未來成長動能來自規格升級帶動單位價值提升，2026年液冷營收占比可望顯著成長。
▋健策 卡位MCL高成長
健策（3653）為全球領先的半導體封裝散熱零組件廠，也是MCL技術的重要推動者，主要供應封裝均熱片與扣件。
其產品受惠於輝達Rubin與各大ASIC需求，單價與用量同步提升。未來在MCL導入下，產品單價約達250美元，將進一步推升整體產品價值。隨著台灣廠區持續擴建、資本支出創新高，後續成長動能主要來自封裝散熱升級與MCL量產，有望帶動營收與獲利長期成長。
▋邁科 深耕AWS散熱鏈
邁科（6831）專注於ASIC與AI加速卡散熱方案，為AWS伺服器均熱板關鍵供應商，產品涵蓋均熱板與相關散熱應用。AWS Trainium 3氣冷版本機櫃預計於今年第3季量產，液冷版本則落後1至2季推出。CPU均熱板出貨量預估自今年第2季後逐步放大。
產能方面，越南廠已完成液冷產能建置，可配合客戶量產需求。隨著AWS ASIC出貨成長與晶片功耗提升，帶動散熱單價上揚，全年伺服器營收占比可望上看80%。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2026年5月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐
鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保
上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
SpaceX上市＋美伊協議快達成 美股歡喜收紅
[NOWNEWS今日新聞]馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC...
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
SpaceX上市首日飆23%！美股全面收紅 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導Space X上市首日飆出23%好成績，加上美伊協議有所著落，美國股市週五（12日）上揚。道瓊工業指數上漲353點，漲幅0.7%，收在51,202點；標普500指數上漲37點，漲幅0.5%，收在7,431點；那史達克指數上漲79點，漲幅0.31%，收在25,888點。台積電ADR上漲2元、收在每股423美元，漲幅0.68%；輝達上漲0.32美元、收在205美元，漲幅0.16%。
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
第十八屆海峽論壇大會廈門舉行突出四大特點 強調深化兩岸融合
【記者 蔡叔涓／廈門 報導】第十八屆海峽論壇大會13日上午在廈門會議中心舉行，在新聞發布會上海峽論壇組委會辦公
惹到火影粉！川普把自己變成漩渦鳴人「2.4萬人抗議」 小野田：已透過外交管道反應
美國總統川普時常在社群媒體發布各種「迷因」圖文，近日他發布一部AI生成的一分鐘短片，內容再說不論到哪裡「大家都愛川普」，其中他竟把自己化身日本知名動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，此舉惹怒了動漫迷，上網發起連署抗議，日本經濟安保大臣小野田紀美也對此做出回應。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
累積配息逼近8元！它成立來總報酬近198% 除息最後買進是這天
市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
手機「4大魔王級APP」曝光！他喊整天不點開算勇者 全網舉白旗：一天不上脆會崩毀
現代人離不開手機，每個人也有戒不掉的APP，一名網友近日點名YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram，稱如果有人能一整天都不打開這4款程式，「我敬你是位勇者」。貼文引發熱議，但全部人都認輸，直言「根本不可能」，也有人提到LINE和Threads高使用率，「如果加上Line，應該沒人是勇者」、「一天不上脆，世界會崩毀！」
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
花蓮營養午餐弊案延燒 副縣長百萬交保
花蓮地檢署辦縣府國中小營養午餐弊案，昨凌晨諭知副縣長顏新章一百萬元交保，限制住居及出境出海。檢方表示，若有相關證據，不排除下一波調查。顏交保後昨正常上班，綠營喊話顏主動辭職或至少停職接受調查；縣府籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。