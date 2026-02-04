AI功能侵蝕網路商業服務 美軟體類股大跌

（中央社記者廖漢原紐約3日專電）華爾街3大指數今天全面下挫，投資人對傳統軟體業者如何在人工智慧（AI）崛起時刻維持營運抱持懷疑，那斯達克指數下跌1.43%。多家知名軟體業者股價暴跌，網域.com年代崛起的重要網路商業服務恐已面臨AI瓜分業務的危機。

媒體報導，美國主要人工智慧新創業者計劃今年上市集資，投資人認為將衝擊傳統軟體與網路服務業AI年代獲利模式，各項重要功能將被取代，主要軟體商股價集體大幅走低，多媒體製作軟體公司奧多比（Adobe）下跌7.31%、IBM跌6.49%。

上週大跌的銷售服務軟體業者Salesforce今天再跌6.85%，一個月間跌幅達23.37%，微軟（Microsoft）下跌2.87%。

人工智慧業者Anthropic上週宣布旗下Claude Cowork推出AI法律文書服務，法律專業人士與一般使用者可快速草擬律師狀、研究案件資料。法律與商業資訊服務業者3日股價暴跌，提供金融與法律資訊的湯森路透（Thomson Reuters）大跌15.67%，Legalzoom公司暴跌19.68%。

AI同時衝擊多家傳統網路服務業者，PayPal今天公布業績，獲利未如預期，前景難料與高層變動等不利因素衝擊下，股價大跌20.31%。旅遊線上服務業者Expedia下跌15.26%。

財經資訊服務業者穆迪（Moody's）下跌8.9%，標普全球（S&P Global）大跌11.27%。

Anthropic與谷歌（Google）母公司Alphabet近期在專業AI項目表現突出，投資人不看好上世紀末.com時期推出的網路服務前景。當AI功能明顯領先網頁服務，接下來可能取代。

黑石集團（Blackstone）總裁暨營運長葛瑞（Jon Gray）在華爾街日報（Wall Street Journal）線上直播節目指出，經濟正出現變化，軟體公司曾寫下紀錄，如今可能面臨AI破壞產業的危機。（編輯：張芷瑄）1150204