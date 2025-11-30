AI加持！聊天機器人成送禮顧問 美「黑五」線上消費創新高

2025年11月28日「黑色星期五」折扣活動，美國紐約樂高旗艦店裡的消費者看一組耶誕樹樂高。美聯社



每逢佳節送什麼禮總是令人苦惱，禮物不小心就變成廢物，但現在可以向聊天機器人尋求建議，還有AI工具可幫忙比價。在AI加持下，美國年度折扣大典「黑色星期五」今年線上消費創下118億美元（約3707億元台幣）新紀錄，比去年成長了9.1%。

路透社報導，美國自11月底感恩節至12月聖誕節都是購物旺季，民眾今年最大的擔憂是關稅會導致物價上漲，且美國當前失業率接近4年以來最高、消費者信心是7個月來最低，民眾肯定會更精打細算。和去年不同的是，今年沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）等零售商的AI購物助理都已上線，果然績效卓越。

據分析平台 Adobe Analytics追蹤各電商網站上共約1兆人次的消費行為，美國消費者在「黑五」當天線上購物總額達到創紀錄的118億美元，比去年成長了9.1%，建有AI購物助理的網站流量比去年暴增805%。

萬事達卡消費脈動（Mastercard SpendingPulse）的數據則顯示，金年黑五的電商銷售額比去年成長10.4%。

市場研究公司eMarketer分析師大衛哈尼安（Suzy Davidkhanian）表示，消費者正運用新工具以更有效率地找到他們需要的商品，「送禮可能令人壓力山大，大型語言模型（LLM，俗稱聊天機器人）可以讓尋找禮品的過程感覺比較輕快、比較有方向」。

大衛哈尼安指出，由於通貨膨脹、關稅導致產品成本上漲，今年黑五的折扣和促銷都不如去年優惠，最終價格對消費者來說就沒那麼有吸引力。

軟體公司Salesforce 指出，美國消費者在今年黑五的整體消費是比去年略高，但由於價格上漲，消費者平均購買的商品數量還比去年少，每筆交易的商品數量比去年同期少2 %；而結帳時的商品折扣率和去年差不多，因為AI幫助消費者找到了最優惠的價格，而今年的物價上漲情況也讓零售商很難提供更大幅度的折扣。

Salesforce的消費者觀察總監史瓦茲（Caila Schwartz）說，有兩個因素導致美國商品的平均售價上漲：「第一，關稅絕對影響很大，尤其是非必需品類別的售價大幅上漲；第二，高收入族群的消費能力遠高於中等收入族群，今年奢侈品銷售佳績就證明了這一點。」

今年黑五的熱銷商品，有樂高積木組、寶可夢卡牌、任天堂遊戲機Switch、PlayStation 5，還有AirPods到家電品牌KitchenAid的攪拌機等。

線上購物的高潮其實不在「黑五」，而是緊接而來的「網購星期一」（ Cyber Monday）。Adobe估計，今年網購星期一的銷售額有望達到142億美元，等於比去年成長6.3%。在網購星期一，電子產品售價可能有7折，服飾和電腦也會給出甜蜜折扣。

