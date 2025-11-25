AI加持113年員工總薪資中位數創12年最高成長 年增逾4%

（中央社記者潘姿羽台北25日電）主計總處今天公布113年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣54.6萬元，續創歷史新高，年增率4.03%則創102年以來最大增幅。主計總處官員解釋，除了基期因素，113年人工智慧（AI）需求蓬勃發展，廠商營運暢旺，連帶拉動總薪資表現。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，最低工資調漲、廠商調薪都會推動名目薪資走揚，因此全年總薪資中位數與名目薪資呈現同樣走勢，都會有自然成長的現象。

廣告 廣告

值得注意的是，回顧歷年總薪資中位數成長狀況，年增率多落在0至2.5%之間，113年增幅顯著擴大，達4.03%。

譚文玲說明，113年總薪資中位數得以創下統計以來最大增幅有兩大因素，一是112年總體環境較差，高科技產業持續消化庫存，難以拉高薪資，導致基期偏低，第二，113年「AI夯起來了」，全球經濟穩健，又有人工智慧及高效能運算等應用需求擴增的題材加持，高科技產業營運暢旺，有能力發放紅利、獎金，帶動總薪資中位數成長。

按廠商行業別觀察113年全年總薪資中位數，以金融及保險業110.6萬元最佳，電力及燃氣供應業109.1萬元居次，出版影音及資通訊業80.7萬元排名第3。

譚文玲表示，金融保險業一向「薪情」不錯，電力及燃氣供應業則因行業性質特殊，指標廠商是國營事業，參考性質相對沒那麼強，而第3名出版影音及資通訊業則是涵蓋薪資表現佳的電信業，拉高水平。

若按性別分，113年女性全年總薪資中位數為51.2萬元，男性為58.5萬元。

至於外界關注的薪資分布情況，主計總處指出，將全體受僱員工薪資由低至高排序後，再均分為10組，113年工業及服務業受僱員工全年總薪資第1十分位數為33萬元，意思是有10%的受僱員工全年總薪資低於33萬元，不過譚文玲說明，這部分多數是外籍移工及部分工時員工。

另外，主計總處也公布按縣市分的本國籍全時受僱員工全年總薪資中位數情況，以新竹市90.2萬元、新竹縣73.6萬元、台北市73.5萬元、桃園市61.6萬元較高。

不過主計總處指出，縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所的僱用員工，但員工不一定是該縣市設籍人口，因此統計結果易受各縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件製造業、電腦電子及光學製品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則較低。（編輯：林淑媛）1141125