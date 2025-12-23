AI加速新藥開發 韓生技技術輸出年出口衝破20兆韓元

圖／達志影像Shutterstock

近年來，南韓生技業快速發展，政府更訂下目標，力拚 2030 年前躋身全球生技強國前五名。產業界積極朝向這一目標邁進，為縮短新藥研發動輒十年以上、耗資數兆韓元的高門檻，積極導入AI技術，提升研發效率、降低成本。與此同時，多家企業將專利技術授權海外，帶動今年技術輸出規模衝上20.4兆韓元，改寫歷史新高。

南韓生技產業彎道超車，今年技術輸出規模高達20.4兆韓元（台幣4116億），遠超2021年的最高業績13.8兆韓元。

聲源:南韓生技協會副會長 李承奎：「技術輸出現在成為自然而然的商業模式，尤其因為平台技術具有不斷擴大、再生產的可能性。」

專家點名，推動技術輸出的關鍵動力，正是能夠以系統化方式，高效率地找出新藥候選物質的「平台技術」。其中南韓生技公司ABL Bio的Grabody技術，就是代表案例。

企業介紹影片旁白：「利用ABL生技的雙特異性抗體血腦屏障穿梭技術，可增加通過率，實現向大腦和中樞神經系統，有效傳遞藥物。」

可以幫助藥物穿透血腦屏障，有效送達中樞神經系統的這一技術，可望大幅提升帕金森氏症與阿茲海默症患者的治療成效。ABL Bio繼今年4月與英國藥廠GSK，簽訂4.1兆韓元（台幣871億）技術授權合約後，11月又和美國製藥巨頭禮來（Eli Lilly）簽下3.8兆韓元（台幣807億）的合作協議。

韓聯社TV記者：「另外，能精準鎖定並摧毀癌細胞的抗體-藥物接合體（ADC） 技術，以及阿茲海默症等退化性腦部疾病治療領域，也為韓國企業的技術輸出插上翅膀。」

過去一年生技產業的亮眼成績單，總統李在明自然看在眼裡。

南韓總統 李在明(9.5)：「生技領域也將成為大韓民國未來產業非常重要的一部分。」

首爾當局野心勃勃訂下目標，力拚2030年前生物製藥出口額翻倍，躋身全球生技前五大強國。

政治評論家 裴鐘燦：「醫學領域規制應該有所改變，應該要加速技術、人力和資本連結成長。只要試驗能更有效率地展開，醫藥生技五大強國的夢想便能實現。」

只是通常開發一款新藥，需要10到15年，更得砸下3兆韓元資金。如何減少時間和費用成本，一直是業界最大課題，所幸現在多了人工智慧技術的助力。

南韓製藥產業戰略研究院長 鄭允澤：「縮短時間就意味著成本大幅降低，如果成功率提高，就能減少試錯，開發出我們想要的創新新藥。」

AI 能預測新藥的療效與安全性，並精準找出藥物開發的新標靶，協助研發出更有效的治療方式。同時，還能分析大量病患資料，篩選適合的臨床試驗對象，並提出試驗設計所需的關鍵要素，大幅提升效率。

專家預估，在這種情況下，新藥研發時間有望壓縮至3年，費用也可大幅減少到原來的五分之一。

南韓製藥產業戰略研究院長 鄭允澤：「利用AI開發的新藥已進入臨床階段，不久之後，透過AI發掘的候選藥品將獲得認證。」

高度經濟效益，受到市場一片看好。全球AI新藥開發市場規模，預計將從2023年的2.19兆韓元（台幣442億），擴大到2030年的13.44兆韓元（台幣2713億）。

韓國企業也紛紛加入戰局，賽特瑞恩（Celltrion ）正在開發疾病預測AI平台，三星生物製劑選擇投資美國AI蛋白質藥物，JW中外製藥正研發透過AI發掘的禿頭治療與抗癌候選藥物，大熊製藥則運用AI平台投入肥胖與糖尿病藥物研發。

只是相較於中美兩國，南韓AI新藥開發競爭力仍被狠甩後頭，只位居全球第9名。專家因此建議政府，由國家直接出面，建構結合大數據、AI與機器人、自動化實驗的「生技鑄造廠（Bio Foundry）」。

南韓科學技術情報通訊部第一副部長 具赫采：「我們已經從化學基礎、製造型生技，轉向AI生技。AI生技國家戰略準備在12月這個月公布。」

產學界的建議，南韓政府收到了，承諾將彙整所有意見後祭出具體支援方案。能否把握AI技術浪潮，加速制度與產業升級，將成為南韓邁向全球生技強國的關鍵考驗。

