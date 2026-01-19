AI加速、營運擴張 永豐鎖定近百名策略人才

永豐銀行（永豐提供）



永豐銀行2026年策略人才招募計畫正式起跑！永豐銀行表示，伴隨AI科技加速發展，加上集團擴張國內、海外營運版圖，今（2026）年招募近百名MA（Management Associate）及PA（Professional Associate）將廣納具國際視野與創新思維的優秀新鮮人以厚植人才庫；即日起開放報名至3月15日截止，履歷隨到隨審，3月另將陸續舉行線上及校園招募說明會。

永豐銀行人力資源處處長陳蓋武表示，策略人才經過系統化專業培訓，已成為旗下推動各項AI服務的中堅團隊；去（2025）年在策略人才協作下，推出業界首創「永豐iWish」，可透過生成式AI辨識語音、圖片或文字後產生QR CODE，經分行臨櫃人員掃描並核對身分即快速完成交易。

廣告 廣告

同時，永豐銀行收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.及國內營運據點持續擴張，為打造卓越梯隊以管理海內、外營運版圖，永豐銀行力邀重視團隊合作且能接納多元觀點的優秀人才參與徵選，亦將提供表現優異的策略人才更多跨國專案舞台及多元挑戰機會。

永豐銀行策略人才計畫今年以「Your Pace, Your Place, SinoPac.」為主軸，象徵永豐銀行尊重每位人才的步調，提供安心探索與成長的平台，讓每個人都能夠找到屬於自己的舞台並實現自我價值，達成「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景。

永豐銀行策略人才計畫分別提供MA計15個月及PA計12個月的養成培訓期，組別涵蓋新興科技、法人金融、經營管理等八大領域 與四大專業 ，透過多元課程協助建立專業金融知識、專案管理能力和多元策略思維，同時透過跨領域單位輪調機制，實際參與專案運作及累積業務執行經驗，培養金融界明日之星。

更多太報報導

加權指數飆天價帶旺台股ETF! 00947挾記憶體權重王勇闖四冠王

科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max

台積電讓產業週期不見了? 陸行之：晶圓代工週期變成5-6年或更久