AI劣質內容正在重塑社交媒體，且正遭遇反噬
泰奧多（Théodore）記得那張把他逼到瀕臨崩潰的人工智能（AI）劣質圖片。
那是一張兩名瘦骨嶙峋、極度貧困的南亞兒童的影像。奇怪的是，儘管看得出仍是男孩年紀，他們卻留著濃密的鬍鬚。其中一人沒有雙手且只有一隻腳；另一人手裡拿著一個牌子，寫著今天是他的生日並請求按讚。
他們莫名其妙地坐在大雨滂沱、車流繁忙的馬路正中央，面前還擺著一個生日蛋糕。整張圖充滿由AI生成的各種「破綻」；但在臉書（Facebook）上它卻爆紅了，拿到將近100萬個讚與愛心表情。
泰奧多有些崩潰。
「這讓我大開眼界。那些荒謬的AI生成影像鋪天蓋地地出現在臉書上，毫無審查卻獲得巨大關注，在我看來實在不可思議。」這位來自巴黎的20歲學生說。
泰奧多在X上開設了名為「Insane AI Slop」（變態的AI垃圾）的帳號，開始點名並諷刺那些正在欺騙大眾的內容。其他人注意到了，他的收件匣很快就被各種熱門「AI 劣質內容」的投稿淹沒。
常見題材逐漸浮現——宗教、軍事，或讓人感到窩心的貧困兒童。
「第三世界孩子做出驚人事情，向來很受歡迎——比如非洲某個貧困孩子用垃圾做出超厲害的雕像。我想人們覺得這很暖心，所以創作者就想：『太好了，繼續編吧。』」泰奧多說。
泰奧多的帳號很快就累積超過13.3萬名追蹤者。
AI劣質內容的衝擊——他定義為「快速製作、虛假且不可信的影片與圖片」——如今已勢不可擋。大型科技公司擁抱AI；其中一些公司聲稱開始打擊某些形式的AI「垃圾」，但許多社交平台的資訊流似乎仍被這類內容充斥。
短短幾年內，使用社群媒體的體驗已發生深刻改變。它是怎麼發生的？又會對社會造成什麼影響？更迫切的是，數十億社群使用者究竟在不在意？
社交媒體的「第三階段」
去年10月，在另一場歡欣鼓舞的財報電話會上，Meta首席執行官馬克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）開心地宣稱，社交媒體已進入第三階段——如今的中心就是AI。
「第一階段是所有內容來自朋友、家人與你直接追蹤的帳號。第二階段是我們納入了創作者內容。現在，隨著AI讓創作與混搭更容易，我們將再加入一大批內容庫。」他這樣對股東表示。
營運Facebook、Instagram和Threads的Meta不僅允許人們發布AI生成內容，還推出更多能促成此類創作的產品。橫跨全平台的影像與影片生成器，以及愈發強大的濾鏡正不斷上線。
在被要求回應時，Meta指向1月的財報電話會議。會中，這位億萬富豪表示公司將更深度押注AI，並未提到任何針對劣質內容的取締行動。
扎克伯格說：「很快我們將看到大量新的媒體形式爆發，這些更沉浸、更互動的形式只有因為AI的發展才成為可能。」
YouTube首席執行官尼爾・莫漢（Neal Mohan）在2026年的展望貼文中寫道，僅在12月，就有超過100萬個YouTube頻道使用平台的AI工具製作內容。
「正如合成器、Photoshop與CGI革新了聲音和視覺，AI將造福那些準備擁抱它的創作者。」他寫道。
他也承認，對「低品質內容，即AI劣質內容」的擔憂正在升高。他表示團隊正改進系統，以找出並移除「低品質、重複性內容」。
但他也排除由平台判斷哪些內容該被壓抑或扶植，指出曾經小眾的ASMR（讓頭皮發麻的舒緩聲響）與遊戲直播，如今都已進入主流。
依據AI公司Kapwing的研究，剛註冊的YouTube帳號內容已有20%是「低質AI影片」。研究也發現短視頻是熱點：在新帳號裡最先出現的500個YouTube Shorts中，有104個屬此類。
創作者經濟似乎是強力驅動因素，因為作者與頻道能從互動與觀看中賺錢。從某些AI頻道與影片的觀看量來看，人們確實被這類內容吸引——或者說，決定我們看見什麼的算法被它吸引。Kapwing指出，觀看數最高的AI劣質頻道是印度的「Bandar Apna Dost」，累積20.7億次觀看，估算年收入400萬美元（約 290 萬英鎊）。
不過，反彈也開始出現。在許多爆紅的AI影片底下，常可見一連串怒氣沖沖的留言，猛烈抨擊該內容。
巨型怪獸與致命寄生蟲
來自巴黎的學生泰奧多推動了這波反彈。
他運用在X上的新影響力，向YouTube版主投訴那一波古怪的AI卡通：它們獲得巨量觀看，在他看來令人不安、有害，而且在某些情況下似乎鎖定兒童。
這些影片標題像是「貓媽媽拯救小貓遠離致命腹部寄生蟲」，內容血腥駭人；另一段短片則演出一名穿睡衣女子吞下寄生蟲後化身巨大暴怒怪獸，最後由耶穌治癒。
YouTube最終關閉了這些頻道。
公司告訴我們，影片因違反社群規範而被移除；他們強調「不論內容如何製作，都在專注於連結使用者和高品質內容」，並致力於「減少低品質AI內容的擴散」。
不過，這些經驗加總起來讓泰奧多心力交瘁。
就連看似溫馨的生活風格平台Pinterest（食譜與室內設計靈感的論壇）也未能倖免。用戶對AI劣質內容的洪流感到相當挫折，促使公司推出全新「AI 內容退訂」機制。
但前提是用戶得承認他們那些完美居家影像是AI生成的。
評論區的怒火
在我的個人資訊流上（我明白每個人的資訊流——包括留言氛圍——都不一樣），對 AI 劣質內容的反彈已變得持續。
無論是在TikTok、Threads、Instagram或X，都似乎有一股「民眾力量」在對抗這類內容。
有時這些反彈留言的按讚數遠超過原帖。例如最近一段「單板滑雪者從熊手中救下一隻狼」的影片，本體拿到932個讚；但有條留言「如果你受夠這些AI鬼東西就舉手」卻拿到2400個讚。
當然，所有這些互動，最後都餵養了平台。
對社交平台而言，讓我們持續滑動最重要，任何互動都是好互動。
那麼，出現在你動態上的那些驚人、溫馨或震撼的影片是真是假，究竟重要嗎？
「腦腐」效應
美國雪城大學（Syracuse University）研究政治、錯誤資訊與認知偏差的副教授艾蜜莉・索森（Emily Thorson）表示，這取決於人們在平台上的使用目的。
「如果有人上短影音平台是純娛樂，那麼評斷標準就只是『有不有趣？』」她說，「但如果目的是學習某個主題或與社群成員連結，那他們可能會認為AI生成內容更有問題。」
人們對AI劣質內容的感受也取決於其傳達方式。
如果明確以玩笑形式呈現，通常就會被當作玩笑；但若其目的是欺騙，往往會招致怒火。
我最近看到一段標誌性的AI生成影片：逼真到難以置信、自然史紀錄片風格的驚人花豹狩獵。留言區裡，有人被騙了，也有人拿不準。
「它出自哪部紀錄片？」有留言問，「拜託——這是證明不是AI的唯一方法。」
意大利帕多瓦大學研究社群媒體行為與同溫層的亞歷山德羅・加萊亞齊（Alessandro Galeazzi）指出，驗證一段影片是否為AI生成需要心力；長期而言，他擔心人們乾脆不再查證。
「我的感覺是用AI生成的無聊、低質內容氾濫，可能進一步縮短人們的注意力時長。」他說。
他區分了「意圖欺騙」的內容與「更偏喜劇、明顯虛構」的AI劣質內容——例如穿鞋的魚、在健身房舉重的大猩猩。
但即使是後者，也可能造成傷害。他提到所謂「腦腐」（brain rot）的風險——我們長期暴露於社交媒體，正在損害智力。
「我會說，AI劣質內容加劇了腦腐效應，讓人們快速消費那些他們知道不太可能是真的、也大概毫無意義或毫無趣味的內容。」他說。
審查團隊的裁減
除了「垃圾」內容，某些AI生成內容可能帶來更嚴重的影響。
伊隆・馬斯克（Elon Musk）的公司xAI與其社交平台X近期被迫修改規範，因為聊天機器人Grok被用於在X上對女性和兒童進行「數位脫衣」。
在美國對委內瑞拉發動攻擊之後，網上流傳著人們在街頭哭泣並感謝美國的虛假影片。這類內容會塑造輿論，使人以為這場突襲比現實更加受歡迎。
分析人士說，這尤其令人憂心，因為許多人把社群媒體當成唯一的新聞來源。
OpenOrigins的首席執行官曼尼・艾哈邁德（Manny Ahmed）博士表示，我們需要一種新機制，讓發布「真實內容」的創作者能夠證明他們的影片與照片確實為真。
「我們已經來到僅憑肉眼無法自信辨別真偽的地步，」他說，「在試著偵測虛假內容之外，我們需要一套能讓真實內容公開證明其來源的基礎設施。」
你或許會覺得這該由社交平台承擔。但包括Meta和X在內的許多公司已經縮減了審查團隊，並採取更「集體式」的作法——傾向依賴用戶自行標記假或誤導內容。
沒有「垃圾」的社交媒體？
如果現有科技巨頭大致上樂見「垃圾」持續流動，那麼，是否可能出現一個全新的社交平台，主打「無劣質內容」，並最終挑戰既有玩家？
看來不太可能，因為AI偵測越來越難。機器已無法準確判斷一段影像或影片是否明確為假；更別說讓機器對「是否算劣質」做出高度主觀的判定。
然而，若真有新平台崛起，而人們用腳（更精準地說，以眼球和手指）投票，它也許能撼動現況。這讓人聯想到在疫情期間崛起的社群挑戰者BeReal——一款法國手機應用，鼓勵使用者在隨機時刻以「未加濾鏡」自拍，展現真實自我。
BeReal尚未達到Facebook與Snapchat的高度，也可能永遠不會；但它確實讓其他平台坐下來思考，某些情況下甚至直接複製。
也許，若有一個「反AI劣質內容」的挑戰者採取行動，同樣的情景還會重演。
至於泰奧多，他覺得這場戰鬥已告失敗，AI劣質內容將長存。
儘管他如今擁有的13萬名粉絲仍不斷寄送素材到他的信箱，他已不再頻繁發文，並在很大程度上接受線上生活的新常態。
「和我的許多粉絲不同，我並不是教條式地反對AI，」他說，「我反對的是為了快速娛樂和瀏覽量而製作、污染網路的AI劣質內容。」
首張圖片來自BBC以及Adobe Firefly生成的AI圖像
