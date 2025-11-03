即時中心／温芸萱報導

行政院長卓榮泰今（3）日出席「114年搜救有功人員表揚暨AI智慧搜救派遣系統成果記者會」，感謝災害期間第一線搜救人員逆向而行、守護人民安全。卓院長表揚24位搜救有功人員，包含公務機關及民間團體，並強調政府將持續推動搜救裝備先進化、科技化、智慧化，導入AI決策輔助、無人機影像辨識及機器人等技術，提升救災效率與安全，也期許台灣成為AI製造及數位服務大國，保障所有搜救人員。

行政院長卓榮泰今（3）日出席「114年搜救有功人員表揚暨AI智慧搜救派遣系統成果記者會」，代表政府與人民向第一線守護安全的搜救人員致上最高敬意，感謝他們在今年7至9月颱風、豪雨及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流等災害中投入搜救行動。卓院長指出，今日表揚的24位搜救有功人員中，20位來自公務機關，4位來自民間團體，他們多年投入救災工作，展現團隊精神，也提供政府寶貴經驗。

廣告 廣告

卓院長表示，災難來臨時，政府會指引民眾往安全方向撤離，但搜救人員逆向而行，進入最危險地帶，不論泥濘山路或波濤洶湧水面，都不畏艱難，守護人民生命安全。他回憶10月8日赴花蓮中央前進協調所時，遇見9位完成馬太鞍溪堰塞湖壩頂勘查的同仁，他們徒步走訪地形耗時8至10天，卓院長讚其為「九條好漢在一班」，另有6名來自林務署、山難救助協會及高山協作團隊，行經另一條路線勘查，也展現冒險犯難精神。

接著，卓院長指出，救災人力無可取代，但面對極端氣候，政府應善用科技提升搜救裝備的先進化、科技化、智慧化，保障同仁安全。他表示，內政部積極導入「AI決策輔助」、「無人機影像辨識」等技術，並展示「AI智慧搜救派遣系統中程計畫」成果，未來將開發機器人及機器狗進入災難現場執行任務，並成為搜救人員最強後盾。

最後，卓院長提到政府「AI新十大建設」計畫，將打造AI機器人及無人載具，不僅應用於災害救援，也可提升國防安全，並期許台灣軟體設計能力持續強化，使搜救系統更智慧、科學，提供搜救人員更高層級的安全保障。

會中，卓院長觀看馬太鞍溪堰塞湖溢流救援影片後，逐一頒獎表揚24位搜救有功人員，並與各部會首長合影留念。

原文出處：快新聞／AI助搜救英雄「逆向而行」 卓榮泰肯定智慧搜救派遣系統

更多民視新聞報導

立院考察地方污水建設 蘇巧慧讚：中央補助新北經費全國最高

林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕

"民調教學"指導選民謊報28歲? 吳崢:若過程欺騙有黨紀懲處

