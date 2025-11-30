AI助攻下美國黑色星期五網購破3700億 實體店遜色

（中央社紐約29日綜合外電報導）今年美國感恩節購物季，關稅導致物價上漲，民眾緊縮購物預算下，紛紛利用人工智慧（AI）比價、搶折扣。黑色星期五的網路消費大幅激增，而實體店面銷售成長相對遜色。

「黑色星期五」為美國消費者一年中最大的購物日，網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics） 數據顯示，這一天線上消費金額創紀錄達118億美元（約新台幣3736億元），比2024年同期成長了9.1%。這家分析公司追蹤了消費者對線上零售網站的1兆次造訪。

廣告 廣告

在今年感恩節購物季，美國失業率逼近4年高點、消費者信心降至7個月低點，以致民眾購物預算緊縮，加上物價上漲更讓民眾精打細算。

奧多比分析公司表示，與去年相比，美國零售網站的AI驅動流量飆升了805%。不過在去年，沃爾瑪的對話購物助理Sparky、亞馬遜的Rufus等人工智慧工具都尚未推出。

市場研究機構eMarketer分析師戴維卡尼安（Suzy Davidkhanian）表示：「消費者使用AI工具，可更快地找到所需商品。送禮讓人感到壓力，而AI助攻下，可以讓送禮過程更快捷、更有方向感。」

在實體店方面，黑色星期五的搶購熱潮相對平淡。根據萬事達卡消費脈動（Mastercard SpendingPulse），消費者在今年節慶檔期展現精明的網購需求，黑色星期五電商的銷售年增10.4%，而實體店面銷售僅增長1.7%。 （編譯：紀錦玲）1141130