AI助攻保險升級！這家首創「保險視圖」平台 保戶秒懂保障缺口
財經中心／余國棟報導
面對保險服務數位化與AI應用趨勢，國泰人壽領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌握個人保障輪廓。過往保戶需逐一檢視保單給付項目與金額等資訊，查找不易；「保險視圖」平台整合個險與團險資訊，歸納保戶所有保單，依據基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等6大保障進行分類。保戶可透過平台內的「AI推薦」或「熱門推薦」功能，即時補強保障缺口，並可串接專業保險顧問諮詢服務，打造專屬保障計畫。
國壽積極導入數據分析與 AI 技術，打造流程更智慧、資訊更透明的保險體驗。國泰人壽副總經理林佳穎表示，「保險視圖」採用雲原生微服務架構，可將大型的應用程式拆分為多個小型且獨立的微服務（Microservices），並在雲原生（Cloud Native）環境中進行開發、執行和管理。讓保障整合、缺口試算、資產揭露與AI推薦等功能獨立運作，提供保戶穩定且流暢的使用體驗。
「保險視圖」平台以「有、缺、補」三大核心為設計主軸，一、掌握現「有」保障全貌：清楚歸納保戶的所有保單，並以基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等6大類型分類，清楚呈現保障資訊，列出所有保單給付項目與金額，讓保戶在緊急需要時刻可即時查詢；二、釐清保障「缺」口：保戶只要一鍵啟動保障目標分析，系統即可依據保戶的醫療行為偏好推算建議保障額度並以圖表呈現缺口比例，搭配情境試算醫療支出與理賠金額，協助保戶快速掌握風險落差。三、推薦「補」強計畫：針對缺口項目，系統整合保戶特徵、商品偏好與風險因子，一鍵生成AI智能推薦方案，並同步提供熱銷商品參考，協助保戶快速找到「既貼近需求、又符合預算」的最佳保障配置。除完善保障檢視功能外，「保險視圖」平台亦提供免費一對一諮詢預約與線上保險諮詢專線，讓保戶在獲得AI推薦方案後，獲得即時、專業且具溫度的支持。
「保險視圖」亦整合保險資產功能，將分散於多張保單的現金價值、投資報酬率與逐月現金流，以視覺化圖表完整呈現，協助保戶即時掌握保單資產變化；國壽觀察，在金融市場震盪期間，尤其在關稅或匯率波動時，保戶使用「保險資產」功能的需求顯著提升。此功能自2023年8月上線「國泰人壽App」以來，累計查詢與瀏覽次數已近 200 萬次，成為保戶安心規劃資產的重要輔助工具。
