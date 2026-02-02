AI助攻全球代工市占洗牌! 台廠營收比重升至七成、緯創超車廣達成二哥

全球前 20 大 EMS/ODM 排名。資料照



生成式 AI改寫全球供應鏈版圖。 DIGITIMES 最新發布的 《2025年全球前20大EMS/ODM業者排名》顯示，在AI資料中心需求強勁成長帶動下，台灣業者整體營收比重回升至70.2%。2025 年前五大業者依序為：鴻海、緯創、廣達、立訊與和碩，其中，緯創（含緯穎）營收年增率突破116%，超越廣達、立訊，躍居全球第二大業者。

DIGITIMES副總經理黃逸平表示，2025 年全球前 20 大 ODM/EMS 業者合計營收達 7,201 億美元，年成長率由2024 年的 6.5% 提升為2025年的 23.4%。成長動能主要來自AI基礎設施持續擴張，以及蘋果（Apple）產品週期的規格升級所帶動。台灣業者營收占比由2024年的66.5%提高至2025年的70.2%，重返七成水準；相較之下，以3C消費性電子為主的中國業者，因市場成長溫和，營收比重下滑至18.8%。

廣告 廣告

在個別企業表現方面，2025 年前五大業者依序為：鴻海、緯創、廣達、立訊與和碩。鴻海穩居第一，2025年營收達到2,610億美元，成長率22.4%，是自2012年迄今最高的成長率，主要受惠於AI伺服器機櫃、模組與基板出貨，以及蘋果iPhone 17系列強勁換機需求。

緯創與廣達2025年營收分別達到706億與682億美元，成長率高達116.2%與55.6%。AI伺服器業務成為核心動能，尤其緯創為NVIDIA AI運算主板主供應商之一，亦為戴爾企業級AI伺服器主要供應商，再加上100%認列緯穎營收，使其成長動能優於以CSP機櫃為主的廣達。

展望未來，黃逸平指出，2026年ODM/EMS業者表現，將受AI資料中心建設、記憶體供應週期、蘋果訂單動向與策略性購併四大因素主導。隨著輝達、AMD、Google與AWS加速新一代機櫃量產，以及輝達供應鏈模式調整，AI伺服器與機櫃訂單將進一步集中於鴻海、緯創與廣達等領先業者進行L10交付。

同時，記憶體供應吃緊與價格高漲，將加劇業者間出貨量與產能利用率的分化。在消費性電子方面，蘋果供應鏈受惠於折疊機高單價新機種帶動，有助於營收的提升。另外，包括立訊、Sanmina與領益智造等業者在2025年都有策略性購併（如非蘋訂單、車用線束、AI機櫃、液冷方案等領域）切入新市場與新客戶。

黃逸平預期，在AI與蘋果訂單的帶動下，預計鴻海、緯創、廣達與立訊將持續維持領先地位，合計這四大業者佔前20大營收比重，將從2025年的62%進一步提升至2026年預估超過64%，呈現「大者恆大」格局，其他業者要縮短差距恐將更為不易。

更多太報報導

AI教父輝達黃仁勳離台秀中文「馬上發財」！預告今年是亮眼一年、 COMPUTEX必出席

【輝達尾牙】黃仁勳穿花襯衫現身 大談晶片布局不只GPU 「需要很多很多的人」

和碩AI伺服器今年續拚3位數增！ 北美產能開出、CSP和ASIC都出貨