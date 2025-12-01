AI助攻台股！勞動基金單月大賺3006億破紀錄 新制勞工帳面賺4.3萬

新制勞退基金累計前10個月收益5589.1億元，若以1292萬個有效帳戶平均計算，勞工帳面獲利高達4.3萬元。資料照



勞動基金運用局今（12/1）日公布最新勞動基金績效，受惠於10月台股大漲，單月大賺逾3006億元，再度刷新史上單月最高紀錄。截至10月底，整體勞動基金累計收益數達8595億元、收益率12.46％。其中，新制勞退基金累計前10個月收益5589.1億元，若以1292萬個有效帳戶平均計算，每位勞工帳面獲利高達4.3萬元，相較前月平均多出1.5萬元。

勞動基金運用局今日公告，截至2025年10月底勞動基金運用績效，除了整體勞動基金績效亮眼，各主要基金獲利也持續走高，多數基金今年以來的投資績效皆出現10％的表現。

其中，新制勞退基金規模為4兆9880億元，帳面獲利高達5589.1億元，收益率11.82％；舊制勞退基金規模為1兆469億元，收益率 18.55％，今年以來獲利1696.6億元，收益率18.55％，位居各基金之冠。至於

勞保基金規模為1兆2909億元，今年以來獲利1282.1億元、收益率12.56％。

而就保基金規模為1789 億元，收益率0.11％；勞職保基金規模為370億元，收益率1.56％；積欠工資墊償基金規模為 229 億元，收益率為 10.69％。另外，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為6937億元，收益率為 12.43％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為257億元，收益率為 14.96％。

分析10月勞動基金績效亮眼的原因，基金局說明，回顧10月市場，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，一度表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲；而國內方面，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動台灣加權指數穩步上揚。

