AI助攻學客語！張善政宣布「桃園大客家」上線 3大功能點開即練

桃園市政府今(8)日在聯新國際醫院舉辦「桃園大客家Taoyuan TAI Hakka-AI客語學習系統」成果發表會，市長張善政宣布命名「桃園大客家」的客家話學習APP上線，他現場使用這款APP情境對話學習客家話展示，十分滿意，張善政說，客家局花2年開發的客家話學習APP正式上線，這款很少見結合人工智慧的語言學習APP，希望有心學客家話的朋友多多利用。

「桃園大客家」上線，民眾無須下載程式，只要透過手機、平板或電腦即可隨時使用「學客語」。圖：李春台攝

這款「桃園大客家」學客家話APP，整合「AI聊天」、「即時翻譯」、「闖關測驗」3大功能，採Web App提供服務，民眾無須下載程式，只要透過手機、平板或電腦即可隨時使用「學客語」，由知名主播徐展元、李文儀代言介紹，徐展元以客家話與李文儀輕鬆對話，搭配APP網路畫面實際操作，向民眾生動展示如何利用該APP使用步驟與應用情境學習客語，透過AI客語學習互動，拉近一般民眾學習客家話的距離，徐展元現場展示客家播報球賽的不易，場面氣氛詼諧。

桃園大客家APP系統名稱的「TAI」，也是客語「大」的發音，象徵桃園客家與科技同行。圖：曾增勳攝

張善政以自己之前利用網站學習客家話，常碰到功能不好用，或是功能好用網站卻卡卡的經驗為例，張善政表示，客家局花費2年時間開發「桃園大客家」客家話學習APP上線，有對話、翻譯、闖關遊戲3大功能，由於學習語言的APP很多，結合人工智慧的語言APP卻很少，客家話學習APP是市政府非常重要計畫，手機就可直接使用，過去的問題迎刃而解，希望想學客語的朋友多多利用，市府下一步將依此架構、工具開發學習原住民語言，期待過1、2年就有學習原住民語的工具，讓桃園多族群城市推動客語、原住民語順利。

客家局表示，桃園大客家APP系統名稱的「TAI」，也是客語「大」的發音，象徵桃園客家與科技同行，系統導入可愛的原創虛擬角色「阿哈」及「愛卡」，引導客語學習功能夥伴，「AI聊天」支援客、華雙語輸入，可切換四縣/海陸2種客語腔調，「即時翻譯」提供最即時的華轉客、客轉華語言的轉換服務，「闖關測驗」設計單詞、句子、對話3個關卡，讓使用者從基礎開始學習客語發音與詞彙，鎖定初學者與年輕族群，希望大家輕鬆學客語，推動客語傳承。

