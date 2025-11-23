AI助攻客語傳承！ 桃園推出「客語學習系統」 神秘代言人即將揭曉
記者羅欣怡／桃園報導
為讓更多民眾方便學習客家話，桃園市政府客家事務局今年投入開發具備 AI語音對話、即時翻譯、闖關測驗等三項功能的全新客語學習系統。無論是已漸忘母語的年輕世代，或想多學一種語言的民眾，只要上網即可透過趣味互動輕鬆學客語。客家局更找來「神秘代言人」，將於12月26日正式亮相！
客家局長范姜泰基表示，新系統將以Web APP型式推出，系統整合 AI 對話學習、即時翻譯與闖關測驗三大功能，使用者可透過 AI 模擬真人聊天練習口說，支援客語與華語雙語輸入，並提供四縣與海陸二腔調選擇；同時提供客語與華語雙向即時翻譯及發音功能，協助民眾快速應對多語環境；闖關測驗則設計多項關卡，從基礎詞彙到生活會話逐步挑戰，通過關卡可累積星級、蒐集徽章，非常適合親子、學生與初學者一同體驗。
客家局強調，AI技術已成為語言傳承的重要推手，透過智慧化工具，不僅能降低學習門檻，更能擴大客語使用人口。全新系統將在12月26日登場，屆時將邀請「神秘嘉賓」到場體驗最即時、最貼近日常的客語互動功能，並帶領民眾一同迎向 AI 時代的客語學習新平台。
