AI助攻房仲銷售！一鍵清空房子雜物 看屋留單量暴漲5倍

現在是AI無所不在的時代，它能幫你寫文案、規劃行程、管理健康，現在連「看房」都變得更聰明、更順眼！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年（2025/5/4~2025/11/2）「AI賞屋趨勢」相關討論，聚焦於「技術、服務、效率、裝潢、體驗、信任、需求」等熱門字詞，顯示科技正成為房仲產業升級的關鍵力量。從自動配對物件、VR賞屋到裝潢模擬，AI正讓買房、賣房都更直覺、效率更高，網友表示「有AI影音講房的物件，大概了解一下周邊環境跟屋況會比較省時」、「AI正在讓看房變成滑手機」、「AI一直在用肉眼可見速度的進化，我讚嘆」。

一鍵清空照片 解決最惱人的看屋痛點

過去滑網站找房時，最讓人頭痛的莫過於那些「生活感太強」的照片，桌上雜物堆成山、床邊衣服亂成一團、牆上滿滿小孩畫作。想像未來的美好居家生活？難度堪比開外掛。對買方來說，第一印象直接打折；對屋主而言，要清空房間拍照又是一場大工程。

信義房屋看準這個真實痛點，2025年8月正式推出「Ai一鍵清空」功能，讓AI幫你「自動收拾家務」。網站運營部產品經理林郁軒表示，只要按下一個按鈕，AI就能辨識並清除照片中的雜物，保留牆面、窗戶與格局結構，讓空間瞬間煥然一新。使用者還能切換前後畫面對比，立刻看到差異，更容易想像整理後的家會是什麼樣子。網友實用後反饋，「喔喔喔這個真不錯欸！這樣也可以不用等租客搬走就能上架了」、「很不錯的落地應用」、「用起來真覺得實用」。

AI讓房屋照片秒變乾淨 打造看屋新體驗

信義房屋指出，「Ai一鍵清空」以影像辨識技術為核心，能自動偵測並移除畫面中的雜物，最大程度還原空間原貌。所有經AI處理的照片皆會清楚標註「AI示意」，確保資訊透明，兼顧真實性與合規性。

這項功能大幅減輕屋主拍照前的負擔，不再需要為了拍出乾淨畫面而花時間整理。過去若房屋仍有人居住、環境凌亂，常導致拍攝延誤或照片品質受影響，如今透過AI即可快速生成乾淨照片，加快上架速度。

信義房屋蘆洲長榮店專案執行協理張祐豪表示，曾有屋主因家中人口多、物品雜亂，透過「Ai一鍵清空」後，照片煥然一新，不僅屋主滿意，連買方也直呼驚艷。八德介壽店專案經理詹景旻也分享，科技應用不僅讓畫面更乾淨，更提升了買賣雙方的信任感。「當屋主看到信義房屋不斷優化服務、導入新技術時，會覺得公司用心經營，也更願意委託銷售。」他指出，「Ai一鍵清空」不僅提升照片品質，也幫助業務更容易取得專任委託。

AI一鍵煥裝切換多種風格 賞屋體驗更臨場

不只信義房屋導入AI，東森房屋也在2025年2月推出「AI一鍵煥裝」服務。結合AI與3D技術，只要一鍵即可生成現代簡約、北歐清新、法式浪漫等多種風格，讓賞屋更有臨場感。林境寬總經理表示，這項功能可幫助消費者更快找到理想居家樣貌，提升購屋決策效率。

AI不僅正在改變房仲產業的運作模式，也重新定義了民眾的看屋體驗。從「Ai一鍵清空」到「AI一鍵煥裝」，科技讓空間呈現更直觀、決策更有效率。隨著業者持續投入智慧應用，未來的看屋將不再只是瀏覽圖片，而是一場能親眼預見理想生活的沉浸式體驗。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年5月4日至2025年11月2日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『AI賞屋趨勢』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

