AI助攻業績！穎崴豪砸8億發年終太狂 員工均領35個月、最高50個月
財經中心／林昀萱報導
農曆春節將至，不少公司陸續發放年終獎金，讓員工能安心回家過好年。半導體測試介面廠穎崴董事長王嘉煌透露，受AI帶動業績，穎崴今年業績有望創下新高，公司豪砸8億元發送獎金與分紅，員工平均可領到35個月，還有10%員工可領取超過50個月。
穎崴9日晚間舉行年終晚會。據《中央社》報導，王嘉煌指出，穎崴今年的目標是全球邏輯測試座市占率寶座，目前上半年產能滿載、訂單能見度約有4個月，預期業績目標將成長雙位數百分比，甚至有機會逐季創下新高。公司業績好，員工也跟著受惠。
王嘉煌指出，2025年穎崴保障員工14個月的薪水，再加上季獎金與分紅、信託持股等，平均每位員工可領取35個月，甚至有10％員工可以拿到超過50個月，超狂福利羨煞眾人。另外，王嘉煌透露今年將會持續徵才，預計再新增300名員工。
