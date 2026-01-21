AI助攻福利多 永慶房屋再獲2025幸福企業金獎肯定

【地產中心／台北報導】2026年迎接馬年，永慶房屋「馬」上帶來好消息，該公司榮獲了由1111人力銀行主辦「2025幸福企業」金獎肯定。這已經是永慶房屋第五次獲獎，讓他們的幸福職場再次受到肯定！1月9日在台北的寒舍艾美酒店隆重舉行了頒獎典禮，表揚了獲獎企業。

「2025幸福企業」計劃共設有11大產業類別，吸引超過4,200家企業參與，其中僅約13%的企業榮獲金獎。永慶房屋在此次活動中成功贏得了「營建建築金獎，並由永慶房屋人資部協理塗振宏代表公司出席頒獎典禮。

廣告 廣告

永慶房屋十分重視員工在職場的幸福感，樹立了多項員工意見回饋系統與機制，傾聽理解不同需求，並積極改善人力資源福利制度，以提升員工的幸福感。公司推出了具體措施，包括2025年新推出的「月休最高10天」彈性休假制度，以及每年舉辦籃球、羽球和壘球三大運動賽事，鼓勵員工注重身體健康，養成運動習慣。這些活動吸引了近760位員工參與，共舉辦了近320場精彩比賽，每年全年都有賽事活動。

永慶房屋除了提供多元活動和福利外，在薪酬方面也相當具競爭力。除了穩定的基本薪資和業績獎金外，還設有業務獨有的「幸福成家基金」福利制度。每位經紀人員每年最多可爭取250萬元的額外獎金，鼓勵他們不僅要幫助客戶實現圓滿的成家夢想，同時也能加速自己實現購屋的夢想。根據永慶房屋內部統計，過去9年中，業績排名前三的經紀人員各自累積了超過2000萬元的「幸福成家基金」領取資格，持續挑戰收入的新高度。

永慶房屋重視員工在職場的幸福感，設置員工意見回饋系統，並以實際行動優化人資制度。永慶房屋提供

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，日前公司發放了近1.8億的「幸福成家基金」，以獎勵近700位表現優異的經紀人員。這個基金不限制年資或職級，只看個人實力，只要業績達標就能獲得領獎資格。即使是新進業務人員也可以爭取到百萬獎金，挑戰收入的無上限天花板！

業務工作常與眾多客戶接觸，在外面帶看、聯繫客戶，需要同時處理多項任務，往往難以迅速釐清優先順序。為了協助業務更加精準地掌握工作重點，全面提升效率，永慶房屋積極引入AI科技，開發多項智慧工具。其中的「永慶AI智能教練」就像業務人員的個人助理，每天提醒重要工作，如與客戶通話、整理物件資料、安排帶看行程等，並引導業務夥伴採取最佳行動，推進案件服務進度。根據永慶內部統計，在AI服務上線後，平均縮減業務超過8成的作業時間！

永慶房屋每年舉辦籃球、羽球及壘球三大運動賽，鼓勵員工培養運動好習慣。永慶房屋提供

塗振宏協理指出，許多轉職者、社會新鮮人缺乏房地產相關經驗，擔心跨領域調整難度。然而透過「永慶AI智能教練」等人工智慧工具提供清晰的工作建議與指引，讓新人無需盲目忙碌，而是能專注於「做對的事」，有效降低挫敗感，同時提高成功交易的機會。

即使在2025年面對不穩定的大環境，永慶房屋憑藉穩健的成交實力與完善的福利制度，仍取得亮眼的成績單，並訂下雙北市達到350家店鋪的目標，同時將優先在土城區及新莊區設立新分店，持續擴大優秀人才的招募。推出全新《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人在前12個月每月6萬元的收入保障，讓新人能夠放心轉職，安心學習，再挑戰無上限的收入。在年末年初階段，永慶房屋提供「年前」先面試，「年後」再來報到的彈性制度，歡迎有志投身房地產專業的求職者加入永慶大家庭！

2026年永慶房屋持續展店招募人才，提供業務新人前12個月每月6萬元保障收入。永慶房屋提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

雷虎科技發重訊！痛斥Cheap「刻意一錯再錯」求償1億

房價暴漲購屋門檻提高 百萬年薪族佔申貸比達41.2%

狗仔直擊｜炎亞綸多功能情人補妝兼拍照！公費戀愛黏回愛巢（壹蘋10點強打）

